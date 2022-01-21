حظك اليوم برج الحوت الجمعة 21-1-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مواليد برج الحوت بأنهم محبون ومخلصون لعائلتهم ولأفراد أسرتهم، فهم يدعمونهم في كافة الحالات، كما أنهم لا يتركون فرصة بدون التعبير بشكل واضح عن علاقاتهم المقربة من الأسرة، وذلك يرجع لأنهم مستمعين جيدًا للمشاكل، كما أنهم يحاولون البحث عن حلول.

صفات مواليد برج الحوت

معروف أن مواليد برج الحوت من الشخصيات الرومانسية التي تحلم دائمًا بالحب الأفلاطوني والروحاني، ويتطلعون أن يشاركهم الطرف الآخر، تلك الأحلام، كما أنهم يضحون من أجل استمرار علاقتهم مع من يحبونه، حتى وإن اضطرهم هذا التضحية على حساب أنفسهم.

وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لأصحاب برج الحوت ، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، والتي جاءت كالآتي:

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

تشعر اليوم بالحماس، بسبب وجود القمر في منزل العمل، وتستطيع أن تنجز في عملك بشكل سريع، وتستطيع أن تتعامل بإخلاص والاهتمام بمن حولك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

اليوم تمتلك طاقة، رغم أن الأبراج تسبب الضغوط، وتستطيع أن تبدو جذاب ومشرق ومؤثرًا في الطرف الآخر.

مشاهير برج الحوت

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الممثل المصري خالد زكي، الممثل آسر ياسين، أحمد السقا، مادلين طبر، يسرا