شيماء سيف تعلن انطلاق الموسم الثاني من «ميس أندر ستاند».. «فيديو»

أعلنت الفنانة شيماء سيف، عبر حسابها على «إنستجرام»، عودتها بالموسم الثاني من برنامج «ميس أندر ستاند»، ونشرت برومو الجزء الثاني من البرنامج، وعلقت: «وأخيرا برنامج ميس أندر ستاند 2، يارب يعجبكم، مبروك لكل فريق العمل».

ومن المقرر عرض أولى حلقات البرنامج يوم 4 فبراير المقبل، عبر قناة «ON E»، ويدور البرنامج حول استضافة طفل مع شيماء، ويتخلل البرنامج بعض المسابقات وفقرات اللعب.

تعرض والدة شيماء سيف لأزمة صحية

وأعلنت الفنانة شيماء سيف، مؤخرا، تعرض والدتها لأزمة صحية، ومرت «شيماء» خلال تلك الفترة بحالة نفسية سيئة بسبب ارتباطها الشديد بوالدتها.

وبعد أيام من مرض والدتها، طمأنت شيماء، جمهورها على حالة والدتها الصحية، قائلة عبر خاصية «ستوري» حسابها الشخصي على «إنستجرام»: «الحمد لله رب العالمين شكرا لكل الناس.. ربنا قدر ولطف وهي دلوقتي أحسن.. وشكرًا أوي يا حبايبي لدعواتكم ويارب يتم شفاها على خير.. ويشفي كل مريض يارب».

شيماء سيف تستعد لتصوير «عالم موازي»

وتستعد شيماء سيف، خلال الفترة المقبلة لاستئناف تصوير مسلسل «عالم موازي» الذي كان من المقرر طرحه في رمضان الماضي، ولكن ظروف إصابة أسرة سمير غانم، بفيروس كورونا، كانت السبب وراء التأجيل، وستكون العودة للتصوير خلال الفترة المقبلة بعد تخطي دنيا سمير غانم، أحزانها بسبب وفاة والديها سمير غانم ودلال عبدالعزيز، خاصة أن الأخيرة كانت من ضمن أبطال العمل، وأصيبت بكورونا أثناء تصوير المسلسل، قبل وفاتها.