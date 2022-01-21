المستكاوي: نقدر نكسب كوت ديفوار.. وصلاح مش راكب حصان عشان يلعب مهاجم

قال الناقد الرياضي حسن المستكاوي، إن المنتخب المصري يمكنه تقديم أداء أفضل في مبارياته المقبلة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، موضحًا أنه سيلتقي منتخب ساحل العاج «كوت ديفوار» يوم 26 يناير الجاري، وهناك فرصة للفوز عليه، خاصة أن الفراعنة فازوا عليه في آخر ثلاث لقاءات رسمية، بينما فازت كوت ديفوار في آخر مباراة ودية، مشددًا: «الواحد عمره ما بيفقد الأمل في المنتخب، ونقدر نعمل ماتش كويس معاهم».

المباراة مع كوت ديفوار ستكون مفتوحة

وأضاف «المستكاوي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الجمعة: «كويس إننا نلعب مع فريق كبير، وهيكون علينا ضغط في البطولة، الفرق الصغيرة بتهاجم لأنها مش هتخسر حاجة، والضغط ده لما نلعب مع فريق صغير ممكن ينتقل للاعبين في منتخبنا، ولكن المباراة مع كوت ديفوار مفتوحة، وكل الوكالات تقول إنه نهائي مبكر بين مصر وكوت ديفوار، خاصة بعد أن خرجت الفرق المرشحة مثل الجزائر وغانا، ووجود تونس في المركز الثالث بمجموعتها يعتبر مفاجأة كبيرة».

وتابع الناقد الرياضي، بأن المنتخب المصري يجب عليه أن يلعب كرة هجومية لكي يفوز، كما تفعل الكاميرون وكوت ديفوار، ويلعب كرة بها قوة وسرعة ولياقة بدنية، وهذه أمور بديهية، ويجب أن نتسلح بهذه المهارات حاليًا، ولكن المنتخب لا يفعلها، مشددًا على أن المدير الفني كارلوس كيروش، لو لعب بنفس الوجوه التي لعب بها أمام السودان، فإن هذا سيكون خطأ كبير، واللاعب غير السريع الذي لا يستطيع الجري كثيرًا في الملعب «مينفعش» في هذه المباراة.

تغيير المراكز في المنتخب

وأوضح: «مختار تريزيجيه ليه وهو مبيلعبش وبرة الفورمة؟ هو لاعب هايل، لكن الكرة حاليًا عايزة سرعة وقوة بدنية والتحام، وطريقة اللعب حاليًا لا تناسب عبدالله السعيد حاليًا، وتغيير المراكز في المباريات حاجة نكتة، وتبرير كيروش إنه بيلعب محمد صلاح رأس حربة عشان يضحك على الفرق اللي بتلاعبنا، ولكن صلاح لعب 300 مباراة في مركز الجناح وكان بيسجل أهداف وفيه مهارات عنده تخليه يقدر يسجل، ولكنه مش راكب حصان أبيض، والقضية إنه لما بيكون في فريق ليفربول بيكون في ضهره 10 لاعيبة، ولكن في المنتخب بيكون في ضهره اتنين تلاتة».