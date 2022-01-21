منى عبدالوهاب تدافع عن «أصحاب ولا أعز»: منه لله صاحب السينما النظيفة

انتقادات كبيرة تعرض لها فيلم «أصحاب ولا أعز» الذي بدأ عرضه عبر منصة «نتفليكس»، وبالأخص منى زكي والذي وصفها البعض أنها تجردت من براءتها في الأعمال السابقة وقدمت بعد المشاهد التي بها جرأة في الصورة وفي الألفاظ.

منى عبد الوهاب تدافع عن فيلم أصحاب ولا أعز

ودافع عن منى زكي وأبطال الفيلم العديد من الشخصيات المعروفة إعلاميا، من بينهم الإعلامية منى عبد الوهاب، وكتبت على فيسبوك: «منه لله اللي عمل مصطلح السينما النظيفة عمرنا ما شفنا حد بيقول أنا مصدوم في سعاد حسني ولا ليه كدا يا نادية لطفي ولا إخص عليكي يا ناهد شريف ولا بتتباسي ليه يا فاتن حمامة ولا إخيه يا هند رستم، العالم كله فيه أفلام مصنفة إنها لكل أفراد العائلة وإحنا بنصنف الأفلام نظيف ومتسخ».

وكتب لـ منى أحد المتابعات وقالت: «هو لو الفيلم بالشكل دا يبقى دا منتهى القرف اللى ممكن أننا ننتظره من فنانين كبار بحجم الناس دي كجمهور ودا مالوش علاقة لا بحرية الفن ولا الجهل ولا الرجعية، اللى بتدفعوا عنه هو الجهل والرجعية وعدم احترام عقول الناس اللي بتقدموا ليها الموضوعات دي، ومش من حقك خالص إنك تقولي جمهور حب الفيلم أو لا إذا حضرتك عجبك وضع زى دا فكان من الأفضل لما تلاقينا كجمهور راجعى من وجه نظرك مش عاجبنا متتدخليش أفضل».

لترد عليها منى كاتبة: «ولو الواقع بالشكل دا؟ هل المفروض إن السينما تخدعنا وتقدملنا أعمال منفصلة عن الواقع؟، فحضرتك عاوزة صناعة السنيما كلها تتكلم عن الأغلبية بس وما يبقاش في تنوع».

عادل سلامة يدافع عن فيلم أصحاب ولا أعز

وعلق أيضا المؤلف والشاعر عادل سلامة وكتب على فيسبوك: «فيلم قصته تدور حول مواطن محافظ ورجعي ويمارس تسلطه الذكوري على زوجة أبيه وابنتها وعامل فيها السبع رجالة، وتتغير الأحداث فجأة وهذا الشخص يصبح transgender يتحول الى أنثى مكتملة الأنوثة.. وتنشأ علاقة حب بينه وبين أنتيم عمره وصديقه الأقرب أيام ما كان راجل، ده مش فيلم أجنبي ولا فيلم على نتفليكس، ده فيلم لـ إسماعيل يس اسمه الآنسة حنفي.. وكلنا بنحبه وأمك بتحبه وأبوك بيحبه وقريتك بتحبه، وماحدش حزأ ولا عيط لما نزل الفيلم».