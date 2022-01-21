أشرف زكي يستجيب للمخرج مراد منير ويعده بحل مشكلته

أعلن المخرج مراد منير أن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تواصل معه ووعده بحل مشكلة طرده من منزله، وذلك بعد ساعات قليلة من استغاثته ونشر مشكلته.

واستغاث المخرج مراد منير، زوج الفنانة الراحلة فايزة كمال، بسبب تهديده بطرده من العقار الساكن به، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أنا الفنان مراد منير، سيتم طردي من الشقة التي استأجرتها أنا وزوجتي فايزة كمال منذ 8 سنوات، وسأصبح أنا وعفشي في الشارع بعد أن رفضت صاحبة الشقة أن تأخذ مني الإيجار، وكسبت قضية طردي، رفض قسم ثان مدينة نصر منحي مهلة أيام لأنتقل لمكان آخر وهددني بإلقائي وأولادي في الشارع صباح الأحد.. يرضيك أنام في الشارع في البرد ده؟».

مراد منير: أثق في أشرف زكي

وتواصلت «الوطن» مع المخرج مراد منير في بث مباشر، ليؤكد بعدها مراد أن أشرف زكي تواصل معه ووعده بحل المشكلة، وكتب عبر «فيس بوك»: «تواصل معي الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين ووعدني بحل المشكلة ومحاولة تأجيل طردي من شقتي وإيجاد بديل.. وللحق أنا أثق في هذا الرجل».