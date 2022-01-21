تفاصيل أزمة طرد مراد منير.. سيصبح بلا بيت أو عمل

قال المخرج مراد منير، زوج الفنانة الراحلة فايزة كمال، إنه يتمنى ألا يتم طرده من بيته، لأنه وطن، وحاليا سيتم طرده من منزله وسيكون بلا وطن، بحسب تعبيره، مبينا أنه لا يمتلك شقة أخرى وتم رفع قضية ضده وسيتم طرده من شقته.

صاحبة الشقة تريد شقتها

وأضاف «منير» خلال بث مباشر عبر صفحة «الوطن» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن صاحبة الشقة ستأخذ شقته، وسيكون بدون منزل وبلا وطن، وأخبره قسم مدينة نصر أنه سيتم طرده الأحد المقبل من المكان.

تعاون مع نجوم كبار

وأكد زوج الفنانة الراحلة فايزة كمال، أنه وزوجته لم يحصلا على شقق من أثرياء عرب، وأنه عمل مع زوجته، وكانا يرفضان الأدوار المبتذلة وقدم مسرحيات أصبحت تراثا للمسرح المصري، وطالب عدة مرات بتوفير فرص عمل له وأن يقدم مسرحيات ولكن لم يعطه أحد الفرص، متابعا: «كلمت خالد جلال قالي تعالى طبعا ومجتش وأنا عاوز أنزل أنقد المسرح المصري من الوجع اللي هو فيه وأنا قاعد في البيت وبستغيث بالدولة عشان هبقى في البيت يوم الأحد الجاي، وأنا اشتغلت مع محمد منير وعلي الحجار ونور الشريف ونجوم كبار جدا ولطفي لبيب ومكنتش متخيل إني في يوم من الأيام هقف عشان أطلب دعم الناس عشان مطردش من البيت، وأنا مع أولادي يوسف وليلى في موقف صعب لإننا هنطرد من الشقة».

سيتم طرده ووضع عفشه في الشارع

وأوضح زوج الفنانة الراحلة فايزة كمال، أن مُحضرا جاءه منذ شهر وقدم استشكالا على طرده، وهذا سيجعله يلجأ إلى محامٍ وهو لا يمتلك مالا، لافتا إلى أنه لا يعترض على تمكين صاحب الشقة من الشقة ولكن يجب أن يتم توفير بيت له، موضحا أن ابنته تدرس في الفرقة الثالثة في كلية الإعلام وابنه تخرج في معهد الفنون المسرحية، مشيرا إلى أنه إذا باع مسلسلا قدمه لإحدى شركات الإنتاج سيصبح قادرا على شراء منزل ليعيش فيه، مؤكدا أن صاحبة الشقة تريد منه أن يخرج عفشه وكتبه في الشارع في هذا البرد والمطر.