«الأمهات المعيلات»: نطالب البرلمان بتغيير القوانين وحماية الأرملة والأيتام

شكاوى عدة تستقبلها مؤسسة جروب «أمهات مصر المعيلات»، من الأمهات المتضررات كل يوم، على الصفحة التى خصصتها لاستقبال شكاوى الأم المعيلة أو المطلقة، وتتفاجأ بتكرار شكاوى الأمهات حول أزمة الوصاية بعد وفاة الزوج لتبحث الأم عن محامٍ من خلال الجروب يساعدها على التكفل بأولادها مادياً دون وجود متحكم فى شئونهم المختلفة.

وقالت نرمين أبوسالم، مؤسسة جروب «أمهات مصر المعيلات»، إن الأمهات يتساءلن على الجروب: لماذا يتم تعيين وصى على الأطفال الأيتام غير الأم رغم أنها الأكثر حرصاً على مصلحة أولادها؟!

وأضافت، لـ«الوطن»، أن أغلب شكاوى الأمهات تنحصر فى أن الشخص المسئول عن وصاية الأبناء لا علاقة له بهم، ودوره يقتصر على الأمور المادية فقط، متابعة: «الأم وأولادها همّا اللى بيدفعوا التمن لو فيه خلافات مع الوصى الشرعى».

وطالبت «أبوسالم» نواب البرلمان بتغيير القوانين وحماية الأرملة وأطفالها من احتمالية تحايل الوصى الشرعى، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل دور المجلس الحسبى وعدم تعطيل الإجراءات وإطالة أمدها وتحجيم واقتصار مسئولياته على الإشراف والتنظيم وليس التحكم وفرض السلطة على الأم؛ حتى تتمكن من الحصول على حقوق أبنائها فى حال إثبات تلاعب الوصى الشرعى وعدم حرصه على ممتلكاتهم.