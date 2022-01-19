محافظ المنيا لنواب البرلمان: رفع الحد الأدنى للأجور أثلج صدور المصريين

ناقش اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بحضور نائبه الدكتور محمد أبوزيد، عدداً من القضايا المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين، وذلك خلال الاجتماع الدوري الذي يعقده المحافظ مع أعضاء مجلس النواب، لإيجاد حلول سريعة لتحقيق الصالح العام للمواطنين، والعمل على تعظيم الاستفادة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه

وأشاد محافظ المنيا خلال اللقاء بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، إضافة إلى تعيين 30 ألف مدرس، مؤكدا أن تلك القرارات أثلجت صدور المصريين جميعا، إذ تشمل معظم فئات المجتمع، لافتا أن الرئيس يشعر بأبناء وطنه، ويريد توفير حياة كريمة لهم في جميع مناحي الحياة.

تعاون بين المحافظة والنواب لتحقيق الصالح العام

استعرض النواب عددا من المشكلات التي تواجه المواطنين، أمام رؤساء المدن ومديري المديريات، حيث تم مناقشتها خلال الاجتماع في ضوء التعاون بين المحافظة وأعضاء مجلس النواب، بما يحقق الصالح العام للمواطنين.

وجه النواب، الشكر لمحافظ المنيا، وكافة الأجهزة التنفيذية للتعاون المثمر في حل المشكلات التي تعوق مسار التنمية المحدد لضمان حياة كريمة للمواطنين، مشيدين بأعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها رئيس الجمهورية، وكذلك المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها بنطاق المراكز المستهدفة من أعمال التطوير.

كما أشاد محافظ المنيا، بالتواجد الميداني من قبل النواب في المراكز المستهدفة من أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيراً إلى أن هناك تواصل مباشر مع المواطنين من خلال الزيارات الميدانية لتحديد أولويات العمل، ومؤكداً أن الأولوية القصوى هي حل المشكلات التي تواجه المواطنين.