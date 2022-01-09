الاعتداء على رئيس البرلمان العراقي المؤقت ونقله للمستشفى

نقل السياسي العراقي محمود المشهداني، رئيس البرلمان العراقي المؤقت، إلى المستشفى، اليوم، إثر تعرضه لوعكة صحية بعد تدافع بمجلس النواب في العراق وتعرضه للضرب خلال ترؤسه بشكل مؤقت جلسة اليوم؛ كأكبر أعضاء المجلس سنا إلى حين انتخاب رئيس جديد، والتي انتهت بانتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان للولاية الثانية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الرئيس المؤقت لجلسة اليوم حمل على على الأكتاف لإخراجه من جلسة مجلس النواب بعد الاعتداء عليه بالضرب والتدافع من قبل النواب.

وبعد خروج «المشهداني»، ترأس الجلسة بدلا منه النائب خالد الدراجي، فيما قالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية «واع»، لاحقا إن الحالة الصحية لمحمود المشهداني مستقرة.

اشتباكات مجلس النواب العراقي

وعقدت اليوم، أول جلسة لمجلس النواب العراقي منذ انتخابه قبل نحو 3 أشهر، في ظل طعونات عدة شككت في نزاهة العملية الانتخابية.

وقبل العودة وإعادة انتخاب محمد الحلبوسي، شهدت جلسة مجلس النواب مشادات كبيرة داخل صفوف الكتلة الشيعية حول الكتلة الأكبر في المجلس بين الإطار التنسيقي الشيعي والتيار الصدري.

وقدم الإطار التنسيقي الشيعي ما يفيد بأنه الكتلة الأكبر من خلال عريضة تحمل توقيع 88 نائبا، إلا أن التيار الصدري كان لديه اعتراض، ليتم تأجيل الجلسة لإجراء مزيد من المشاورات.

إعادة انتخاب محمد الحبلوسي رئيسا لمجلس النواب

وعاد مجلس النواب مرة أخرى اليوم للانعقاد، ليتم انتخاب محمد الحلبوسي ممثل السنة في العراق رئيسا للمجلس، بحسب نص الدستور العراقي الذي يجعل منصب رئيس مجلس النواب مقصورا على المكون السني.

وعقب انتخاب محمد الحلبوسي، رئيسا لمجلس النواب، بدأت عملية انتخاب النائب الأول لمجلس النواب، ورشح التيار الصدري النائب حاكم الزاملي لهذا المنصب.