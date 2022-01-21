نقيب الفلاحين: برودة الجو تضر أشجار المانجو والموز ومحصول الطماطم

قال حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن برودة الطقس خلال الأيام الحالية تفيد بعض المحاصيل، لكنها تضر البعض الآخر، لافتا إلى أن أشجار المانجو الأكثر تضررا من برودة الجو.

انخفاض الحرارة يضر أشجار المانجو والقشطة والموز

وأضاف أبو صدام، في بيان، أنّ انخفاض درجات الحرارة هذه الأيام يضر أشجار المانجو والقشطة والموز، وبعض الخضروات كالطماطم، ويسهم في خفض نمو البرسيم.

وتابع بأن البرودة التي لا تصل لحد الصقيع مفيدة جدا للأقماح في عمرها الحالي، كما أنها مفيدة لأشجار الزيتون أيضا وتساعد في خروج البراعم الخضرية، وتسهم في خروج الأزهار، لافتا إلى أن برودة الجو مفيدة لمعظم النباتات الشتوية كالبصل والثوم والكرات والخس.

وأشار نقيب عام الفلاحين، إلى أن شدة البرودة تؤدي إلى أضرار عديدة مثل وقوع الأزهار واصفرار الأوراق وفساد الثمار وتأخر نضجها أحيانا وموت براعم الغصون وانتشار الأمراض الفطرية، حسب عمر النباتات ونوعها والتربة الزراعية.

الحفاظ على المحاصيل من الهلاك وقلة الإنتاج

وأوضح نقيب الفلاحين، أنه للحفاظ على المحاصيل من الهلاك وقلة الإنتاج بسبب الصقيع، يجب على الفلاحين الاهتمام بري المحاصيل وعدم تعطيشها، والتسميد المناسب بسيليكات البوتاسيوم وسوبر الفوسفات، والرش بالكبريت الزراعي.

ونصح زارعي الخضروات بعمل مصدات من حطب القطن أو الذرة، للحد من آثار الصقيع مع ضرورة زراعة الأصناف المقاومة للأمراض التي تتحمل برودة الطقس، مع الزراعة داخل الصوب المحمية كلما أمكن ذلك.