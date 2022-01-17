نقيب الفلاحين يحذر مزارعي القمح من إصابة المحصول بفطر الصدأ

ناشد حسين أبوصدام نقيب عام الفلاحين، مزارعي القمح بضرورة متابعة وفحص الزراعات خلال الأيام الجارية محذرا من نشاط الفطريات والإصابة بمرض الصدأ.

وأضاف «أبوصدام»، في بيان له، اليوم، أنّ اكتشاف الإصابة مبكرا يُساهم في القضاء على الفطر وتكون المكافحة أكثر فاعلية، فإذا انتشر المرض بشكل وبائي فلن تجدي معه أية مبيدات ويتسبب في ضرر كبير للمحصول.

أصناف أكثر عرضة للإصابة بالفطر

ولفت إلى وجود أصناف أكثر عرضة للإصابة بالفطر من بينها «جميزه 11، شندويل 1، وسدس 2»، حيث تتوفر حاليا معظم الظروف المناخية للإصابة بالصدأ والتي تتمثل الرطوبة والبرودة: «إذا حملت الرياح الفطر للمحاصيل فستحدث الإصابة قطعًا».

وأشار إلى أنّ برودة الجو وهطول الأمطار وطول فترة الليل تعد من عوامل إصابة الزراعات بالفطر: «إذا اكتملت الظروف المناخية مع صنف قمح لا يقاوم الإصابة، فإنها تحدث لا محالة، وفي هذه الحالة فإن الاكتشاف المبكر ورش المحصول بالمبيدات يساعد في الحد من الأضرار».

موسم ناجح لزراعة القمح

وأوضح نقيب الفلاحين أنّه يتوقع موسمًا ناجحًا لزراعة الأقماح وزيادة إنتاجية الفدان بما يقلل من عمليات الاستيراد لافتًا إلى زراعة أكثر من 3.5 مليون فدان هذا الموسم، تزامنًا مع التوسع في زراعة الأقماح على المصاطب وتحميل القمح علي الخضروات الشتوية في ظل اهتمام الدولة بدعم مزارعي القمح إرشاديًا وماديًا.

وأضاف: «لأول مرة يُعلن سعر أردب القمح قبل الزراعة بزياده عن الموسم السابق 95 جنيهًا لكل أردب حيث كان سعر أردب القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط خلال الموسم الماضي 725 جنيهًا، وتم تسعيره هذا الموسم بسعر 820 جنيهًا، فضلًا عن توفير 22 صنف من تقاوي القمح تناسب مختلف الأجواء المصرية وذات انتاجيه عالية ومقاومة للأمراض كما اهتمت الدولة بإنشاء الصوامع الحديثة لتقليص نسبة الفاقد من المحصول نتيجة طرق التخزين التقليدية عبر الاستعانة بأحدث الآلات والمعدات لزراعة وحصاد القمح المقرر في أبريل القادم».