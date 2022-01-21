غدا انطلاق امتحانات أولى ثانوي وسط إجراءات احترازية مشددة

تنطلق غدا، السبت، امتحانات الصف الأول الثانوى للفصل الدراسى الأول، وأعلنت وزارة التربية والتعليم، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، جدول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، مشيرة إلى أنّ الامتحانات تُعقد فى لجان مراقبة ومؤمنة وسط إجراءات وقائية مشددة.

ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى، غدا، امتحان اللغة العربية، من الساعة 9 صباحاً إلى 12 ظهراً، فيما يؤدون الاثنين المقبل 24 يناير امتحان مادة الكيمياء، من 9 صباحاً إلى 10:30، ثم امتحان مادة الجغرافيا: من 11 صباحاً إلى 12:30 عصراً.

وخاطبت وزارة التربية والتعليم جميع المديريات والإدارات التعليمية بضرورة متابعة تنفيذ الخطة الوقائية لفيروس كورونا، للحفاظ على الصحة العامة، مشددة فى مستند رسمى، حصلت «الوطن» على نسخة منه، على تعزيز برامج التوعية لكل العاملين والطلاب بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة، للوقاية من عدوى كورونا، والتشديد على الالتزام الكامل بتطبيقها فى المدارس والمديريات والإدارات التعليمية، وتطبيق قواعد الوقاية والنظافة والتطهير والالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات.

وشددت الوزارة على ضرورة تلقى العاملين فى المدارس والمديريات للقاح كورونا، والسماح بدخول المؤسسات التعليمية للمطعمين فقط، ومتابعة نسب التطعيم لكل الطلاب من الفئات العمرية المستهدفة.

من جهة أخرى، يختتم طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية، اليوم امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث يؤدون امتحان مادتى اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع.