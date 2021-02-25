أخصائي صدر يوضح: كيف تحمي نفسك من تسرب الغاز في المنزل؟

قالت الدكتور أسماء النمر، أخصائي أمراض الصدر والدرن في مستشفى الصدر بالعباسية، إنّ غاز أول ثاني أكسيد الكربون عديم اللون والرائحة، وظهرت مشكلاته مؤخرا بعد استخدامه للدفايات أو سخانات المياه وأحيانا في وقود السيارات.

وأضافت النمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية DMC، أنّ التهوية الجيدة مهمة جدًا، كي نقي أنفسنا من غاز أول ثاني أكسيد الكربون، لافتة إلى أنّ هناك حوادث كثيرة جدا تقع في دورات المياه، بسبب غاز أول ثاني أكسيد الكربون مع عدم التهوية الجيدة.

وتابعت أخصائي أمراض الصدر والدرن في مستشفى الصدر بالعباسية، أنّ غاز أول ثاني أكسيد الكربون قد يتسرب داخل المنزل دون أن نشعر به، لذلك بالصيانة الدورية مهمة، ولا بد من وجود مصدر جيد للتهوية: «لو استخدمت سخان الحمام لازم الشباك يكون مفتوح أو الشفاط، ومش لازم نشغل السخانات أو الدفايات قبل النوم».

ونصحت النمر، بالصيانة الدورية للأجهزة وأخذ الاحتياطات اللازمة، قائلة: «في البيت مش لازم تقفل كل الشبابيك، لازم يبقى فيه مصدر تهوية لو استخدمت الدفاية أو الفرن».

وأوضحت أخصائي أمراض الصدر والدرن في مستشفى العباسية، أنّه إذا دخل الشخص إلى دورة المياه، فليس من الضروري إغلاق الباب بالقفل من الداخل، لسرعة الاستغاثة حال حدوث مشكلة، كما لا يجب إغلاق النوافذ، ويمنع ترك الأطفال داخل الحمام وحدهم.