سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 22-1-2022 في مصر

الدينار الكويتي هو العملة الرسمية لدولة الكويت، وكان أول إصدار له في عام 1960 ثم أصدر بنك الكويت المركزي بعد ذلك التاريخ ستة إصدارات أخر للعملة آخرها منذ 8 أعوام بالتحديد عام 2014، وتلقى هذه العملة اهتمام الكثيرين خاصة المصرين المغتربين في دولة الكويت الشقيقة، ويشهد سعر الدينار الكويتي تذبذبا في البنوك المختلفة، بين ارتفاع وانخفاض طفيف.

وفي إطار حرص الكثيرين على معرفة سعر الدينار الكويتي، تستعرض بوابة «الوطن» فيما يلي سعر الدينار الكويتي اليوم السبت الموافق 22 يناير في البنوك المختلفة، والذي جاء كالتالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم، في بنك الإسكندرية نحو 49.17 جنيه للشراء و52.09 جنيه للبيع، وسجل سعره في البنك الأهلي المصري نحو 49.21 جنيه للشراء و52.09 جنيه للبيع، وبالنسبة للبنك المركزي، شهد سعره نحو 51.65 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع، بينما سجل سعره في المصرف المتحد نحو 47.45 جنيه للشراء و52.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

واختلفت أسعار الدينار اليوم في بعض البنوك، حيث سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري نحو 47.45 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع، وبالنظر إلى سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، فنجد أنّه يبلغ 51.65 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم، نحو 49.40 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدينار في بنك عودة نحو 51.75 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، نحو 49.21 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib، والذي سجل قيمة تصل لنحو 49.37 جنيه للشراء، و52.10 جنيه للبيع، وبالنسبة لبنك الإسكندرية فسجل نحو 49.17 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع.