مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19-1-2022 في محافظات مصر

يبحث البعض يوميًا عن مواقيت الصلاة، وخاصة الأفراد دائمي السفر من محافظة لأخرى بسبب تغير مواعيد رفع الأذان من مكان لآخر، إذ تتغير بسبب دوران الشمس حول الأرض، ويرصد بوابة «الوطن» مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات، وفق ما كشفت عنه الهيئة العامة للمساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

ويتراوح الاختلاف في مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات المصرية ما بين 2 إلى 15 دقيقة، بسبب حركة الشمس والقمر، والتي جاءت كالآتي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

ويأتي موعد آذان الفجر في محافظة القاهرة الساعة: 05:20، وآذان الظهر في الساعة : 12:06، أما أذان العصر عند الساعة 03:01، أذان المغرب في نحو الساعة: 05:21، وأذان العشاء: 06:42

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

وجاء موعد أذان الفجر في محافظة الإسكندرية الساعة: 05:27، وأذان الظهر في الساعة 12:11، ويرفع أذان العصر في تمام الساعة 03:04، أذان المغرب: 05:24، أما أذان العشاء فينطلق عند الساعة 06:46.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

ويرفع أذان الفجر في محافظة أسيوط، تمام الساعة 05:17، وأذان الظهر: 12:06، فيما يكون أذان العصر: 03:06، كما يكون أذان المغرب 05:26، وأذان العشاء: 06:45.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الغربية

يأتي موعد أذان الفجر في محافظة الغربية في تمام الساعة 05:22، كما يكون أذان الظهر عند 12:06، ويأتي أذان العصر في تمام الساعة 03:00، وأذان المغرب: 05:20، بينما يكون أذان العشاء: 06:42.

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وتختلف مواقيت الصلاة بين كافة أنحاء الدول العربية المختلفة.

مواقيت الصلاة في الدمام

ويأتي موعد أذان الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 05:06، وأذان الظهر: 11:50، كما يكون أذان العصر: 02:52، وأذان المغرب 05:12، وأذان العشاء: 06:42.

مواقيت الصلاة في الشارقة

ويأتي موعد أذان الفجر في الشارقة ليكون تمام الساعة 05:43، وأذان الظهر: 12:29، وأذان العصر: 03:32، بينما يأتي أذان المغرب عند 05:53، وأذان العشاء: 07:23.

مواقيت الصلاة في البحرين

كما يأتي موعد أذان الفجر في البحرين في تمام الساعة 05:03، وأذان الظهر: 11:48، فيما يحل أذان العصر عند 02:50، وأذان المغرب 05:11، وأذان العشاء 06:41.