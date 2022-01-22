مدرس انفصل عن زوجته لرعاية والدته وشقيقته: «موقفتش معايا»

قال أحمد فوزي، مدرس في سن الأربعين، إنه أوقف عن العمل منذ عامين، لتجازوه فتره الـ15 يوما متواصلين عن العمل، «كنت شغال في حتة علشان أقدر أكفي بين والدتي وأختي ومراتي وبناتي، وكنت محتاج أوفر هنا ومجيش على حد».

فوزي: لجأت لمراتي وملقتش منها رد

وأضاف «فوزي» خلال استضافته ببرنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، ويذاع على فضائية «الحياة»، أنه قد انفصل عن زوجته لوجود مشكلات عائلية بين والدته وزوجته، حيث تزوجها منذ 10 سنوات ولديه منها ابنتان، «أول واحدة لجأتلها هي مراتي، وملقتش منها أي رد فعل أنها تسند معايا سندة بسيطة في رعايتي لوالدتي وأختي».

وأوضح أن شقيقته لديها إعاقة في قدميها بضمور عام في طرفيها، كما أنها لا تستطيع الشرب أو تناول الطعام وحدها، لافتا إلى أن والدته تعاني من شلل نصفي، «أنا اللي مسؤول عنهم في كل شيء، ووالدي متوفى منذ 6 سنوات، ومراتي كانت عايزه تكون هي الأبقى على أمي، وقولتلها أوعي تحطي نفسك في كفة مع أمي لأنها هي اللي هطب».

وأكد على أن يومه يبدأ بحمله لشقيقته صباحا من أجل دخول الحمام ومن ثم الوضوء ثم يعيدها مرة أخرى إلى السرير الخاص بها من أجل الصلاة وقراءة القرآن، أما بالنسبة لوالدته فتعاني شللا نصفيا في الجانب الأيسر لها، «بقومها أفطرها وأوضيها وأديها المصحف بتاعها وبعد ما أخلص كل ده ببدأ بشغل البيت وبكنس وبمسح وبطبخ وبجيب حجات من السوق، كل حاجة ممكن تتخيلها»

والدته: «قولتله ارمينا في الشارع أو ودينا دار مسنين وموافقش وانفصل»

فيما قالت والدته إنها طلبت من ابنها أن يلقيها في الشارع حتى يستطيع استكمال حياته، وهو الأمر الذي رفضه جمله وتفصيلا، «قولتله يودينا دار مسنين أو اترمي في الشارع علشان مراتك مش عايزاني وأقعد ربي عيالك وسط مراتك وهو رفض».