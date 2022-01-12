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كشف ملابسات فيديو رقص مدرس مع الطلبة في درس خصوصي: «طلع طالب جامعي»

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الوطن
07:46 م | الأربعاء 12 يناير 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت قوات الأمن في محافظة المنوفية تفاصيل وملابسات انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله مدرس يرقص مع الطلبة، وتبين أنه لطالب جامعي خلال حفل لتكريم المتفوقين.

الطالب يعترف بالفيديو: حفل تكريم الطلبة المتفوقين

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات الفيديو الذي أظهر مدرسا يرقص ويغني مع بعض الطلبة في أثناء إعطائهم درسا خصوصيا في إحدى المواد الدراسية بإحدى القاعات «مستأجرة» كائنة بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية من تحديد الشخص المذكور، وتبين أنه طالب جامعي، مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية وله محل إقامة آخر بالقاهرة أمكن ضبط، وبمواجهته أقر بأنه كان في حفل لتكريم الطلبة المتفوقين.   

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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