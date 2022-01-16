دار رعاية بين نارين بسبب «مريضة نفسية»: مش قادرين نسيبها وخطر على النزلاء

«تنتابها حالة من العنف من آن لآخر، ما يؤدي إلى قيامها بالاعتداء على الآخرين بالضرب أو تكسير الأشياء وغيرها من التصرفات العدوانية»، هكذا وصف محمود وحيد مدير مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»، حالة الطفلة «أحلام» التي تم إنقاذها منذ نحو 8 شهور، من محافظة كفر الشيخ، إذ تعاني من اضطرابات نفسية شديدة، تدفعها للقيام بأفعال عنيفة.

«التضامن» تمنع استقبال أي حالات نفسية

حاول «وحيد»، إيداع الطفلة بمستشفى الصحة النفسية لعلاجها، إلا أن المستشفى رفض استقبالها بسبب عدم وجود أي أوراق ثبوتية، في نفس الوقت فإن «أحلام» أصبحت تشكل خطرا على النزلاء داخل الدار، بسبب عنفها المستمر. يقول مدير المؤسسة: «من الصعب تركها بالشارع في ظل وضعها الحالي، ولكنها أيضا تتسبب فى خسائر داخل الدار»، موضحا أن وزارة التضامن أكدت على الدار عدم استقبال أي حالات نفسية بلا مأوى.

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المرضى النفسيون يتسببون في خسائر بالغة

أشار مدير «مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان» إلى أن الدار بها 3 سيدات و3 رجال من المرضى النفسيين، وليس لهم أي أوراق ثبوتية، وهم يكبدون الدار كثير من الخسائر، ويصعب السيطرة عليهم، كما أنهم يتسببون في حالة من الفزع لدى نزلاء الدار.

وأوضح أن مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، تستقبل كل البلاغات الواردة والشكاوى عن الحالات بلا مأوى المتواجدة في الشارع، ويتم إجراء جميع الفحوصات الطبية قبل استقبال أي حالة.

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ولفت إلى أنه يتم إجراء عمليات جراحية للحالات التي تحتاج إليها، ويتم العمل على توفير الرعاية الصحية، وعرض النزلاء على أخصائيين اجتماعيين ونفسيين، مؤكدا أن هناك 205 نزلاء داخل المؤسسة، وتكلفة إيواء الشخص الواحد من 3 آلاف إلى 5 آلاف جنيه شهريا.