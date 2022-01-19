«التعليم»: التعيينات الجديدة لا علاقة لها بالـ36 ألف مدرس وسنأخذ أصحاب الخبرة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن قرار تعيين 30 ألف مدرس كل عام لمدة 5 سنوات قرار تاريخي، ويجب أن نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، على موافقته على هذا الحل، موضحًا أن تعيين 150 ألف معلم لم يحدث منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن «فيه شغل كتير حصل قبل كده، لأن الحاجة اللي بتتعرض على الرئيس لازم تكون مكتملة الأركان، وإحنا عارفين العجز جيدًا».

قرار وفق دراسة متأنية

وأضاف «شوقي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، مساء الثلاثاء، أنه لكي يصلوا إلى الأرقام الدقيقة في مسألة العجز كان يجب عمل دراسة، وجهاز التنظيم والإدارة شارك في هذه الدراسة، وجرى تحديد العجز في كل سنة دراسية، والفجوات في التعليم، وهذا الرقم ناتج عن عمل دقيق جدًا، وعُرض على رئيس الوزراء الذي تفهم المشكلة، ثم عُرض على الرئيس، وهذا يعكس اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري في الجمهورية الجديدة، وقيمة المعلم في هذا المشروع.

موقف الـ36 ألف مدرس

وعن مسألة البدء في التعيينات بتعيين المدرسين الذين فازوا بمسابقة 36 ألف معلم في السنوات السابقة، قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: «إحنا بنحاول نسد العجز بدقة شديدة، ومش هنتكلم على الإجراءات التنفيذية لمدة 8 أسابيع، وبعد تكليف الرئيس هناك إجراءات تنفيذية وقانونية كثيرة جدًا، ولازم نعملها قبل ما نرد رد يعتد به، وهذا ليس له علاقة بالـ36 ألف مدرس، ولازم قانونًا تكون مسابقة عامة مفتوحة فيها أولويات لدرجات ومناطق وتخصصات معينة، ومن يستطيع المرور من هذه الاشتراطات هيتعين، سواء كان من الـ36 ألف مدرس أم لا، والشروط حاليًا ليست جاهزة، وهدفها هو حل المشكلة وليس تصعيب الأمور على المدرسين، ومن لديه سابق خبرة له أفضلية، وسنعتمد على خريجي كليات التربية، لضخ دماء جديدة بالمستوى اللي الناس تتمناه».

خطة لسد العجز

وأعرب عن أمله في انضمام أول 30 ألف معلم إلى قوة الوزارة بداية من السنة الدراسية المقبلة، ولكن الأمر سوف يستغرق وقتًا لبناء خطة لسد العجز مع جودة مرتفعة.