خالد عكاشة: مصر انتصرت على الإرهاب.. و«30 يونيو» أنقذت الدولة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ مصر انتصرت على الإرهاب في سيناء، من خلال العملية الشاملة، مشيرا إلى أنّه يجب تذكر أن مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي حاربت الإرهاب وحدها بإمكاناتها الذاتية، وانتصرت عليه وقدمت الكثير من الشهداء.

مصر انتصرت بأجهزتها وقواتها وجيشها

وأضاف «عكاشة»، خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسة» المذاع على فضائية Extra News، ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أن مصر بإمكانات أجهزة المخابرات وأبناء سيناء وشهداء قوات المسلحة والشرطة وشعبها هزموا الإرهاب الغاشم في سيناء، مؤكدا أن ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية وصاغت معادلة جديدة لمكافحة الإرهاب عن طريق المواجهة الصلبة، وعدم ترك مساحات للإرهاب سواء مكانية أو زمنية «شايفين دول لحد دلوقتي ما رجعت والإرهاب فيها بيعيد تنظيم نفسه».

القوات المصرية قضت على الإرهاب

من جهته، أوضح الدكتور خالد زايد، مدير مركز الدعم النفسي، ونائب المدير التنفيذي لجمعية الجورة في شمال سيناء، إن القوات المسلحة المصرية كفت الإرهاب في سيناء ووفت ببناء سيناء مرة أخرى، وعودة الأهالي إلى قراهم بعد 7 سنوات.