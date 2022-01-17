«صحة شمال سيناء» تتسلم الوحدة الصحية بـ«الخروبة» استعدادا لتشغيلها

تسلمت مديرية الصحة بشمال سيناء، الوحدة الصحية بقرية الخروبة، غرب مدينة الشيخ زويد، ضمن الوحدات بالقرى العائدة، وتفقدت لجنة من مديرية الصحة بشمال سيناء، الوحدة الصحية بقرية الخروبة، غرب الشيخ زويد؛ لإمكانية تشغيلها وإعادة العمل بها مرة أخرى.

وذكر بيان لمديرية الصحة بشمال سيناء، أن فريقا من المديرية برفقة إدارة الشيخ زويد الصحية، تفقد الوحدة الصحية بقرية الخروبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتكليف فريق طبى للكشف على المرضى من المواطنين العائدين للقرية.

مديرية الصحة تتسلم الوحدات الصحية الجديدة

وأوضح البيان، اليوم، أن مديرية الصحة بشمال سيناء تسلمت جميع الوحدات الصحية للقرى العائدة، سواء جنوب أو غرب مدينة الشيخ زويد، ويجرى العمل على ترميمها حال كانت الأضرار قليلة، لكن إذا كانت جسيمة يبحث المسؤولون عن بديل آخر بأحد المباني بالقرى، لعمل وحدة صحية مؤقتة، لحين الانتهاء من «الترميم»

تزويد القرى العائدة بوحدات صحية وأطقم طبية

من جهة أخرى، قال الدكتور محمد حسن، مدير الإدارة الصحية في الشيخ زويد، إنه جرى تزويد قرية أبو العراج، جنوب المدينة، بفريق طبي «طبيب وطاقم تمريض، وعددا من الأدوية والمستلزمات الطبية»، في أحد البيوت الريفية بالقرية.

وأضاف مدير الإدارة، أن الفريق الطبي يكشف يوميا على المرضى من أهالي القرية والتجمعات السكنية القريبة منها.

تكليف فريق طبى للكشف على الأهالي جنوب الشيخ زويد

كما جرى أيضا تكليف فريق طبي بالكشف على المرضى، في قريتي الظهير والجورة، جنوب المدينة، وجارٍ تجهيز عددا من الوحدات الصحية، غرب المدينة.

الجدير بالذكر أن مديرية الصحة بشمال سيناء، قد تسلمت عددا من الوحدات الصحية في القرى العائدة جنوب وغرب الشيخ زويد، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتعليمات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، المحافظ، الذي أكد في بيان له، أنه أصدر تعليمات بضرورة إعادة الحياة لطبيعتها في تلك القرى، وتذليل جميع العقبات أمام المواطنين.

وعاد أهالي سكان ما يقرب من 16 تجمعا سكنيا، غرب وجنوب الشيخ زويد، وكان آخرها «الخروبة» وتجمعاتها، اليوم الاثنين.