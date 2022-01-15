طقس سيئ يضرب شمال سيناء.. ارتفاع أمواج البحر وانخفاض درجات الحرارة

شهدت مدن وقرى شمال سيناء، صباح اليوم السبت، انخفاضا ملوحظا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، وذلك بالتزامن مع اختفاء أشعة شمس وتكاثر الغيوم بسماء المنطقة، ووسط توقعات بتساقط أمطار خلال الساعات القليلة المقبلة.

أمواج البحر تصل مدخل الكورنيش

وهبت رياح باردة على جميع الأنحاء بقرى ومدن المحافظة، ما أدى إلى وصول أمواج البحر إلى منطقة الكورنيش القريبة من مداخل الشاليهات الساحلية.

وقال شهود عيان من ساحل البحر لـ«الوطن»، إن أمواج البحر ارتفعت قرابة مترين، وامتدت لأكثر من 10 أمتار باتجاه الشاليهات، وهذا غالبا ما يحدث طوال فترة الشتاء ووقت سقوط الأمطار وهبوب الرياح الباردة والمحملة بالأتربة.

رياح محملة بالأتربة

وفى مناطق الوسط من سيناء، أكد شهود عيان من أبناء القبائل لـ«الوطن»، هبوب رياح محملة بالأتربة بجبال وأودية وسط سيناء، وأخرى باردة بالمدن، وكذلك على جميع الأنحاء القريبة من المناطق الجبلية والحمادات والسهول والهضاب، سواء القريبة من جبل الحلال أو الأخرى القريبة من الجبال الصغيرة خلف نخل والحسنة والقسيمة وبئر بدا والمناطق الحدودية على الجانب المصري من الحدود، بالتزامن مع رياح باردة في مدن الحسنة ونخل.

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حذر في بيان سابق له، من الاقتراب من أعمدة الكهرباء حال تساقط الأمطار، وحذر من الوقوف أسفل اللافتات الكبيرة أو السير بسرعة كبيرة وقت أشتداد حدة الرياح الباردة أو المحملة بالأتربة.