الشمس تعانق سانت كاترين.. وتحسن الأحوال الجوية في جنوب سيناء

تحسنت الأحوال الجوية في محافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، وسطعت الشمس في كل المدن، وقال اللواء أيمن الشريف السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، إن المحافظة شهدت تحسنا ملحوظا في الطقس، واختفت الفيوم من السماء، كما أن جميع الموانئ البحرية والمطارات تعمل بصورة طبيعية.

وأضاف «الشريف»، في تصريحات لـ «الوطن»، أن المحافظة شهدت الأسبوع الماضي تقلبات جوية أسفرت عن انخفاض شديد في درجات الحرارة وسقوط أمطار على بعض المدن، ولكن لم تتسبب في حدوث أي سيول.

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الشمس تعانق سانت كاترين

ذكر السكرتير العام للمحافظة أن مدينة سانت كاترين تعتبر الوحيدة في جنوب سيناء التي تتعرض لدرجات حرارة أقل من الصفر معظم فصل الشتاء، ولكن عانقت الشمس المدينة بعد غياب أسبوع كامل بسبب الطقس السيء وبلغت درجة الحرارة ظهر اليوم 11 درجة مئوية.

وأشار إلى أن متوسط درجات الحرارة في مدن المحافظة يتراوح ما بين 12 و17 درجة، مؤكدا أن غرفة العمليات بالمحافظة لم تتلق أي بلاغات الفترة الماضية بسبب الأحوال الجوية، كما أن دير سانت كاترين شهد توافد مئات السياح اليوم عقب انتهاء رحلة الصعود إلى جبل موسى.

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سانت كاترين تستقبل 500 سائح

ذكر اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، أن المدينة استقبلت اليوم 500 سائح صعدوا إلى جبل موسي وزاروا دير سانت كاترين صباحا، لافتا إلى أن تحسن الأحوال الجوية سوف يؤثر بالإيجاب على أعداد السياح الذين يتوافدون على المدينة لزيارتها.

وقال «العناني» إنه تم توزيع 400 بطانية على عدد من الأسر، إلى جانب توزيع بعض المؤن الغذائية.