محافظ شمال سيناء: 4 مليارات جنيه تعويضات لأهالي رفح والشيخ زويد

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن إنشاءات مدينة رفح الجديدة على وشك الانتهاء والتسليم، مستطردًا: «حاجة عملاقة، بواقع 10660 شقة و400 منزل بدوي، وهتبقى حاجة مشرفة، وستكون القناة الأولى على قمة القنوات التلفزيونية التي تنقل الوضع هناك بعد اكتماله».

قرية الخروبة بالشيخ زويد عاشت بالأمس يوم عيد وفرح

وتطرق محافظ شمال سيناء في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، إلى قرية الخروبة بالشيخ زويد، موضحًا: «قرية الخروبة بالشيخ زويد يتبعها 14 تابعا تضررت من المواجهات الأمنية مع العناصر التكفيرية، وعاشت بالأمس يوم عيد وفرح حيث عادوا إلى منازلهم ومزارعهم».

4 مليارات جنيه للأهالي في رفح والشيخ زويد تعويضا لهم

وتابع محافظ شمال سيناء أن الخروبة كانت شهيرة بأجود أنواع زرع الزيتون واللوز وأنواع أخرى من الفواكه: «هذه المواجهات الأمنية مع الإرهابيين نتج عنها أشياءً كثيرة، مثل تدمير بعض المنازل كليا أو جزئيا، وحتى الآن هناك 4 مليارات جنيه جرى تسليمهما للأهالي في رفح والشيخ زويد تعويضا لهم، وهو حجم تعويض غير كافي ولكنها ستكون بداية».

المحافظ: الناس عاوزة تقعد في أرضها اللي اتولدوا وتربوا فيها

ووجه محافظ شمال سيناء الشكر لمنظمات المجتمع المدني لأن هناك جمعيات كثيرة تساعد الأهالي في بناء الآبار وإصلاح المنازل، وكل الجهات تعمل في هذا الاتجاه: «الناس عاوزة تقعد في أرضها اللي اتولدوا وتربوا فيها».