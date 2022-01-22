عاجل.. إصابة ياسمين عبدالعزيز بفيروس كورونا للمرة الثانية

أصيبت الفنانة ياسمين عبد العزيز بفيروس كورونا بعد إجرائها لمسحة جاءت نتيجتها إيجابية.

وقال مصدر مقرب من ياسمين لـ«الوطن»، إنها تعاني من أعراض بسيطة وحالتها مستقرة، مضيفا أنها ملتزمة حاليا بالعزل المنزلي لحين تعافيها.

كانت ياسمين عبدالعزيز أصيبت بفيروس كورونا، أثناء تصوير مسلسلها الأخير «اللي مالوش كبير»، الذي عرض في دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشاركها البطولة النجم أحمد العوضي.

وشارك في بطولة «اللي مالوش كبير» خالد الصاوي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، محمود حافظ، عايدة رياض، فتوح أحمد، هدي الإتربي وكوكبة من النجوم، من تأليف عمرو محمود ياسين.

وفي سياق مختلف، احتفلت ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها، قبل أيام، داخل أحد أماكن السهر في القاهرة، بحضور زوجها أحمد العوضي الذي أهداها أغنية «بحبك» والتي غناها المطرب عمر كمال، وتصدرت تريند موقع تداول الفيديوهات «يوتيوب».