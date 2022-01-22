عقوبات أمريكية جديدة على شبكة دولية مرتبطة بـ«حزب الله» اللبناني

فرضت الولايات المتحدة، امس الجمعة، عقوبات على شبكة دولية مرتبطة بـ«حزب الله» اللبناني، وقالت وزارة الخزانة الامريكية، في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لـ الوزارة وضع الميسر المالي المرتبط بـ الحزب، عدنان عياد، بالإضافة إلى أعضاء شبكة دولية من الوسطاء والشركات المرتبطة به وبشريكه التجاري عادل دياب على قائمة العقوبات.

الشركات المدرجة بالقوائم

وأضافت الوزارة الأمريكية، أنها أدرجت عدنان عياد، وجهاد عدنان عياد، وعلي عادل دياب، و 10 شركات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 وتعديلاته، الذي يستهدف الإرهابيين وقادة ومسؤولي الجماعات الإرهابية ومن يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية وغيرها.

وأشارت الخزانة الامريكية، إلى أن هؤلاء الميسرين الماليين، ساعدوا «حزب الله» الإرهابي في الحصول على الأموال من خلال شبكات من الشركات التي تتنكر في صورة شركات مشروعة.

من جانبه، قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب، برايان نيلسون، إن تصنيف أعضاء الشبكة الدولية من الوسطاء والشركات المرتبطة بـ الحزب على قائمة العقوبات يفضح ويستهدف إساءة استخدام «حزب الله» للنظام المالي الدولي لجمع وغسل الأموال لأنشطته المزعزعة للاستقرار.

الخارجية الأمريكية: واشنطن ملتزمة بعرقلة نشاط «حزب الله» الإرهابي غير المشروع

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن جهود التهرب من العقوبات التي يقوم بها أولئك، هي مثال صارخ على كيفية انتهاك الحزب للنظام المالي الدولي لتمويل أعماله الإرهابية وأنشطته غير المشروعة، مجددة التزام واشنطن بعرقلة نشاط «حزب الله» الإرهابي غير المشروع.

وأكدت الوزارة الامريكية، أن أفعال الحزب تهدد أمن واستقرار وسيادة شعب لبنان.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اتهم في وقت سابق، «حزب الله» اللبناني بالاستمرار في ممارسة أنشطة غير مشروعة وجمع ثروات على حساب الشعب اللبناني الذي يعاني من أزمة اقتصادية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.