جمهور إليسا يمنحها «تاج» في حفلها بالقاهرة: «أنت ملكة» (فيديو)

أهدى جمهور الفنانة اليسا، تاجا لها خلال حفلها الغنائي الكبير الذي أحيته، منذ قليل، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لصالح المؤتمر الدولي الـ14 لأورام الثدي والنساء والعلاج المناعي BGICS، والذي أقيم تحت شعار «يلا نعيش».

إليسا تشدو في حفلها بالقاهرة بأغنية «سهرنا يا ليل»

وأهدى الجمهور إليسا، عقب أدائها أغنية «سهرنا يا ليل»، تاجا وضعته على رأسها، شاكرة كل من حضر من الجمهور، وطلبت منهم الاستمتاع معها بالحفل والغناء معها.

وقدّمت إليسا، خلال الحفل، نخبة كبيرة من أهم وأشهر أغنياتها منها «إلى كل اللي بيحبوني، وكرمالك، ومكتوبة ليك، وكرهني، وهنغني كمان».

إليسا تستعد لجولة غنائية فى امريكا

يذكر أن إليسا ستعود إلى القاهرة، خلال الأيام المقبلة، من أجل العمل على أغنيات ألبومها الجديد، حيث إنها مبتعدة من عام 2019 عن طرح الألبومات الغنائية الجديدة منذ طرح ألبوم «صاحبة رأي آخر» مع شركة روتانا.

من المقرر أن تقيم إليسا، خلال الفترة المقبلة، جولة غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر فبراير المُقبل تزامنًا مع حفلات عيد الحب، حيث ستكون البداية من ولاية تكساس الأمريكية في مدينة هيوستن بحفل غنائي يوم 4 فبراير، يتبعه حفل آخر بمدينة سان دييجو في ولاية كاليفورنيا يوم 5 فبراير، ثم تحصل على راحة 6 أيام.

وتواصل جولتها بحفل ديترويت في ولاية ميشيجان يوم 11 فبراير، وتختتم الجولة بعدة سهرات من يوم 12 إلى 16 فبراير في جزر بهاما في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.