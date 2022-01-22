مصرع شخص وإصابة 12 في زلزال وحريق باليابان وكوريا الجنوبية

شهدت اليابان وكوريا الجنوبية، خلال الساعات القليلة الماضية عدة أحداث، كان أبرزها الزلزال الذي هز جنوب غربي وغرب اليابان، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص على الأقل، فيما لقى شخص واحد مصرعه وأصيب 3 آخرين، جراء حريق اندلع، أمس الجمعة، في مصنع للبطاريات جنوب العاصمة الكورية الجنوبية «سول»

ضرب زالزال بقوة 6.6 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني، المكون من 7 درجات جنوب غربي وغرب البلاد في ساعة مبكرة من اليوم السبت، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص على الأقل، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «كيودو» اليابانية.

وقالت وكالة «الأرصاد الجوية»، إن الزلزال وقع في محافظتي ميازاكي وأويتا بجزيرة كيوشو الرئيسية جنوب غربي البلاد، فيما وقعت عدة زلازل أصغر نطاقا بشكل متقطع في المنطقة.

وفي «أويتا»، أصيب 5 أشخاص، معظمها إصابات طفيف، فيما أصيب 4 آخرين في ميازاكي. وأشارت وكالة «كيودو» اليابانية، إلىحدوث انقطاع مؤقت في التيار الكهربائي في «أويتا» بعد الزلزال، كما تم الإبلاغ عن حدوث أضرار في أنابيب المياه في عدة مواقع في مدينة أويتا.

من جانبها، قالت شركة «كيوشو للطاقة الكهربائية»، إنه لم تكن هناك حالات شذوذ في تشغيل محطات الطاقة النووية في منطقة كيوشو.

حريق في مصنع

وفي كوريا الجنوبية، لقى شخص واحد مصرعه وأصيب 3 آخرين، جراء حريق اندلع، امس الجمعة في مصنع للبطاريات في مدينة تشونججو جنوب العاصمة «سول»، وفقا لما ذكرته وكاللة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وكان حريق اندلع في حوالي الساعة الثالثة بعد ظهر أمس الجمعة، بالتوقيت المحلي، في الطابق الرابع من المبنى المكون من 6 طوابق لمصنع شركة «إيكوبرو بي إم» لصناعة مواد البطاريات في المدينة.

حوالي 30 شخصا كانوا يتواجدون داخل المبنى

وكان حوالي 30 شخصًا يتواجدون داخل المبنى وفر معظمهم من مكان الحادث، فيما تم إنقاذ اثنين على الفور، من بين 4 موظفين كانوا في الطابق الرابع.

كانت السلطات الكورية الجنوبية، أرسلت 44 سيارة إطفاء و125 من رجال الإطفاء إلى مكان الحادث.لهوية داخل المصنع.