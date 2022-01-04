زلزال بقوة 6.3 درجة قبالة جزر «أوجاساوارا» اليابانية دون خسائر بشرية

ضرب زلزال قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر، المنطقة الواقعة قبالة جزر «أوجاساوارا»، اليابانية، التابعة لمقاطعة طوكيو، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وفقا للوكالة اليابانية للرصد الجيولوجي.

زلزال على بُعد 62 كيلومترا من سواحل جزر «أوغاساوارا»

وأفاد بيان صادر عن الوكالة، أنّ الزلزال وقع على بُعد 62 كيلومترا من سواحل جزر «أوغاساوارا»، جنوب العاصمة طوكيو، وعلى عمق 70 كيلومترا .

ولم ترد أنباء عن وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جرّاء الزلزال، كما أشارت التقارير إلى عدم ورود تحذيرات من خطر حدوث أمواج عاتية «تسونامي»، حتى الآن، وذكرت الوكالة اليابانية للرصد الجيولوجي، أنّ مركز الزلزال يقع عند خط عرض 27.1 درجة شمالا وخط طول 142.5 شرقا، وعلى عمق 70 كيلومترا.

وكان زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضرب مقاطعة «هوالين»، شرقي تايوان، دون الإبلاغ عن خسائر بشرية أو مادية حتى الآن، وذكرت وكالة أنباء «كيودو»، اليابانية أنّ المكتب المركزي للأرصاد الجوية المحلي أوضح، في بيان أمس الإثنين، أنّ الزلزال بقوة 6 درجات وقع على عمق 56.7 كم شرقي تايوان.

وتقع تايوان، بالقرب من تقاطع اثنتين من الصفائح التكتونية مما يجعلها عرضة للزلازل باستمرار، وهي جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي وتعتبرها الصين جزءا منها.

زلزال بقوة 5 درجات يضرب العاصمة اليابانية طوكيو الشهر الماضي

يُذكر أنّ العاصمة طوكيو، تعرضت في ديسمبر من العام الماضي لزلزال بلغت قوته خمس درجات على مقياس ريختر، وأعلنت حينها هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية، أنّ مركز الزلزال كان الجزء الجنوبي من مقاطعة إيباراكي، شرقي العاصمة طوكيو وأضافت أن الزلزال هز المباني في طوكيو، لكن لم ينتج عنه أي أضرار.