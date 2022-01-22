درجة الحرارة في سانت كاترين تسجل 3 تحت الصفر

تعد سانت كاترين أكثر مدينة مصرية ارتفاعا عن مستوى سطح البحر بنحو 1800 متر تقريبا، لذا فإن درجة حرارتها في الصيف تكون معتدلة وطقسها رائع، وفي الشتاء تكون شديدة البرودة نهارا وتصل درجة الحرارة بها ليلا إلى أقل من الصفر، وتشبه في ذلك المدن الأوربية، إذ تغطي الثلوج قمم الجبال وتكتسي باللون الأبيض.

طقس سانت كاترين في الشتاء

اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، قال في تصريح لـ«الوطن»، إن مدينة سانت كاترين تسجل طوال فصل الشتاء درجات حرارة أقل من الصفر في الليل وساعات الفجر، وتتراوح ما بين 2 إلى 8 درجات تحت الصفر، ما يتيح الفرصة لسقوط الثلوج على قمم جبال موسى وسانت كاترين والمناجاة.

وأوضح أن طقس النهار يكون باردا، وتتراوح درجات الحرارة بين 4 إلى 10 درجات، وتنخفض في المساء إلى 3 درجات، موضحا أن الأهالي يعرفون جيدا كيفية مواجهة هذا الطقس البارد.

درجة حرارة سانت كاترين اليوم

وأكد رئيس مدينة سانت كاترين، أن درجة الحرارة سجلت فجر اليوم السبت 3 درجات تحت الصفر، وهناك تحسن في الأحوال الجوية وقد تصل درجة حرارة المدينة في النهار إلى 10 درجات.

وقال إن الجميع في سانت كاترين يمارس حياته الطبيعية وأنشطته اليومية بشكل عادي حتي مغرب الشمس، ومعظم المواطنون يلتزمون ببيوتهم لأن درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض الشديد عقب غروب الشمس.