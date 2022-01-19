«بالأكل والشرب والهدوم».. أهالي سانت كاترين يواجهون ثلوج الشتاء

تتعرض مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، طوال موسم الشتاء، إلى أجواء باردة لأنها ترتفع نحو 1800 متر فوق مستوى سطح البحر، ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة خلال شهور ديسمبر ويناير وفبراير، وقد تتعرض المدينة الصغيرة إلى تساقط كميات من الثلوج.

اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، قال لـ«الوطن»، إن الأجواء الباردة يجعل ظروف العمل والتحرك داخل المدينة مختلفا عن باقي المحافظات، موضحا أن جميع الموظفين اعتادوا على هذه الأجواء الباردة، وأهالي المدينة أيضا يعرفون كيفية موجات الصقيع داخل وخارج المنازل.

المشروبات الساخنة.. سلاح أهل سانت كاترين لمواجهة برد الشتاء

يقول الشيخ أحمد أبو راشد، مستشار دير سانت كاترين لشؤون البدو، إن فصل الشتاء اعتدنا أن يكون باردا جدا، وجميع الأسر المقيمة في سانت كاترين تأقلمت مع البرد والصقيع وحتى الثلوج، موضحا أنه لا يخلو بيت من المنقد «وعاء من الحديد أو الألمونيوم يوضع به الفحم» ويتم وضع بكرج «براد» الشاي والقهوة طوال اليوم، من المشروبات الساخنة في البرد الزنجبيل أو ما يعرف باسم الروز ماري، والحبق «النعناع» الذي ينمو في الجبال، بالإضافة إلى اللبن الساخن والقهوة الخضراء.

وأضاف أن المشروبات عبارة عن نباتات طبيعية تعطي قوة في فصل الشتاء ويكون بجوارها التمور.

أهم الأكلات في الشتاء

أكد الشيخ أحمد أن المواطن البدوي له عباءة مبطنة من الفرو وتزن ما يقرب من 20 كيلو تقريبا أو أقل هي الرداء الرسمي في الشتاء لأنها تحمي صاحبها من البرد، موضحا أن الوجبات في الشتاء عبارة عن المعدوس «العدس»، الجريشة «البلبلة»، بالإضافة إلى الفراشيح «العيش البدوي»، سريع التحضير، عبارة وجبة غذائية متكاملة لاحتوائه على سعرات حرارية عالية، ويتكون من دقيق ومياه وملح يُخلط جيدًا في وعاء، يوضع على النار، ولا يستغرق إعداده سوى دقائق قليلة، يجري تناوله مع جميع الأطعمة ويفضله أهالي سيناء مع اللحم.