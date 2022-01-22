نوال الزغبي: «الراجل اللي يبوس أيدك ويفتح باب العربية أول ما يعرفك بيمثل»

قالت الفنانة نوال الزغبي، إنها لم تفكر أبدًا في اللجوء لطبيب نفسي ولكنها تحكي مع نفسها، بالرغم من مرورها بأزمات كثيرة في حياتها وتسببت في تغيريها، لافتة إلى أنها استعانت به مرة لأبنها الأصغر ورفض التجاوب معه و«طرده».

أنا أتظلمت كتير

وتابعت «الزغبي» خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، أنها تستطيع أن تكشف حقيقة أي إنسان وأن تراه على طبيعته، مؤكدة أنها قوية ولا تبكي أبدًا «أنا أتظلمت كتير» ورفضت الحديث عن المواقف التي تعرضت فيها للظلم أو من غدروا بها.

استطيع كشف أي إنسان على حقيقته

وكشفت نوال الزغبي عن قدرتها معرفة حقيقة الرجال وطبيعته مشيرة إلى بعض أنواع الرجال التي لا ترغب فيهم، مؤكدة أنها تعلمت وأصبحت تستطيع أن تكشف الرجل «أنا بقدر أكشف أي إنسان على حقيقته وفي حاجات كتير صغيرة لا ينتبه لها وأنا بكشفها».

وأشارت نوال الزغبي، إلى أن بعض العلامات التي تستطيع من خلالها معرفة طبيعة وحقيقة الرجل: «لما تلاقي الراجل أول ما يتعرف عليكي يبوس ايدك ويفتح لك باب السيارة أعرفي أنه ده بيمثل ومش جنتل مان خالص والراجل الطبيعي اللي يكون أنتي عايزة تكتشفيه ومش غامض وأنه لا يكون يظهر لكي شيء ما، لكن أنتي تكتشفيه وأي واحد يظهر لكي شيء ما مش مظبوط لأن الحركات دي تمثيل طبعًا».