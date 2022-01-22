نوال الزغبي: «أتمنى رئيس زي السيسي يحكمنا.. وحاسة إني في لندن»

أبدت الفنانة نوال الزغبي، إعجابها بالتطوير الحادث في مصر، مؤكدة على أنها رأت الويل في بلدها لبنان، إلا أنها تجد الخير والازدهار في مصر، «أنا حاسة حالي عايشة في لندن، ولما بتكون بلد طالعة من مشكلة كبيرة وثورة بيكون الوضع مش مظبوط، ولما بيجي ريس زي رئيس مصر جدع وراجل أكيد عنده مسؤوليات كتير بس الخير هيعم أكتر وأكتر، ولو مش دلوقتي هيبقى السنة الجاية، ولو مش السنة الجاية يبقى اللي بعدها».

أتمنى واحد زي الرئيس السيسي يحكمنا

أضافت «الزغبي» خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»: «طبعا تحيا مصر، وربنا يحفظ الرئيس السيسي ويديله طولة العمر وربنا معاه، وصدقوني أنا كلبنانية بعرف قيمة اللي بيصير هون، وأنا بتمنى لبلدي تكون كده وبتمنى واحد زي الرئيس يحكمنا والله».

وأكدت نوال الزغبي على أنها ستغادر حينما تتعرض للخيانة، «لما هتخان همشي ولا بناقش ولا بسامح، واللي بيخون مرة بيخون مرتين، اشباه الرجال في حياتي مالهمش لزمة، ولما يكون فيه راجل أشيله فوق راسي».

مفيش مطرب عربي وصل للعالمية

وتحدثت نوال الزغبي عن قدرتها على اكتشاف طبيعة الرجل «دوغري بشوفه راجل أو مش راجل، ومش من أول مقابلة لكن من المقابلة التالتة».

وأكدت الزغبي على أنه لا يوجد مطرب عربي وصل للعالمية، «مفيش مطرب عربي وصل للعالمية، والعالمية كلمة كبيرة، ولما كل الناس وكل البشر وكل الجنسيات تعرفك هنا تبقى العالمية».