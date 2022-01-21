بريد الوطن .. وفري لنا علاج الإنسولين المستورد بسعر منخفض يا وزارة الصحة

تعانى ابنتى شهد 16 سنة، من مرض السكر منذ أن كان عمرها 4 سنوات، وللأسف تمكن منها المرض، وتسبب لها فى مشكلات صحية كثيرة، فلا تعيش مثل باقى البنات فى سنها، ومحرومة من الحركة والذهاب للمدرسة خوفاً عليها من متاعب الطريق، وهى تتلقى علاج الإنسولين المصرى من فترة طويلة، ونحصل عليه مجاناً، من وزارة الصحة، غير أنه غير ناجع فى كثير من الأحيان، وأوصى الأطباء بضرورة حصولها على الإنسولين المستورد، غير أن ظروفى المادية لا تسمح لى بشراء عبوة كل أربعة أيام بسعر 126 جنيهاً للعبوة الواحدة، وكل ما أتمناه أن توفر لنا وزارة الصحة هذا العلاج بسعر منخفض، أو أن يتكفل أحد أصحاب القلوب الرحيمة بعلاج ابنتى على نفقته.

والدة الطفلة- م. ى. ع

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