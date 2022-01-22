طقس مطروح: رطوبة ورياح.. وتوقعات بسقوط أمطار غزيرة غدا

تحسنت درجات الحرارة، اليوم السبت، لتسجل أعلى معدلاتها هذا الأسبوع، بينما ارتفعت نسبة الرطوبة وسرعة الرياح ليسود طقس شتوي بارد نهارا، شديد البرودة ليلا في مرسى مطروح والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، خاصة في مدن الحمام والعلمين والعلمين الجديدة والضبعة ورأس الحكمة، وتزداد البرودة كلما اتجهنا غربا في النجيلة وسيدي براني وحتى السلوم، المدينة الحدودية.

درجات الحرارة في مطروح

وسجلت درجات الحرارة في طقس مطروح، العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، بارتفاع عن الأيام الثلاث الماضية، والتي سجلت الحرارة بها 14 درجة، بينما سجلت نسبة الرطوبة في الجو 55%، وبلغت سرعة الرياح 27 كيلو مترا في الساعة.

سقوط أمطار في مطروح

وطبقا لهيئة الأرصاد الجوية في طقس اليوم، من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على مختلف أنحاء البلاد، غدا، على السواحل الشمالية وبعض المدن الساحلية، وتنخفض درجات الحراة لأقل من معدلاتها، بسبب المنخفض المرتفع الذي يضرب جنوب أوروبا وبلاد الشام وسواحل شمال أفريقيا، ويسود طقس بارد في مختلف المناطق في مطروح والإسكندرية، وسيناء بمدينة سانت كاترين، والتي تسجل درجات الحرارة بها 2 تحت الصفر.

مواجهة الأمطار في مطروح

وأعلنت محافظة مطروح رفع حالة الطوارئ بنطاق المحافظة، بسبب التقلبات الجوية وعدم استقرار حالة الطقس، وقرر اللواء خالد شعيب، محافظ الإقليم، تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، و8 غرف أخرى بمجالس مدن مطروح لاستقبال استفسارات وبلاغات المواطنين والرد عليها، وتجهيز سيارات ومواتير لسحب أي كميات أمطار في الأحياء والطرق الداخلية والسريعة والدولية، حال سقوط أمطار غزيرة تتجمع في بعض البؤر، والتعاون بين محافظة مطروح وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، والحماية المدنية، لمواجهة الأمطار المتوقعة والتعامل معها بشكل سريع.