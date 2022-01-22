انطلاق المهرجان الدولي للتمور المصرية بسيوة برعاية الرئيس

تنطلق، بعد قليل، فعاليات المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية في نسخته الخامسة، والذى تستضيفه واحة سيوة، بحضور اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور عبد الوهاب الوتيدي، أمين جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، من دولة الإمارات العربية، وممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة، ولفيف من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، وعمد وشيوخ قبائل مطروح وسيوة.

تنظيم مهرجان التمور في سيوة

وينظم مهرجان التمور الدولي في سيوة، وزارة التجارة والصناعة، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، ومحافظة مطروح، وجمعية سيوة لحماية التراث وتنمية المجتمع المحلي، ويعقد في الفترة من 22 وحتى 24 يناير الجارى، ومن المقرر أن يجرى افتتاحه اليوم.

جوائز مهرجان التمور في سيوة

ويتم تنظيم مسابقة في سيوة على هامش فعاليات المهرجان، وتم فتح باب التقديم للمسابقة حتى 16 يناير الجاري، وتقدم لها لفيف من المزارعين ومنتجى التمور وأصحاب مصانع تعبئة وتوزيع التمور في سيوة والوادى الجديد ومن بعض الدول المشاركة بالمهرجان، ويتم تقييم الأعمال لجميع المشاركين من خلال لجنة مشكلة من الجهات القائمة على المهرجان، وسيتم تقديم العديد من الجوائز ومن بينها أفضل منتج للتمور، وأفضل عبوة تمور وأفضل مزرعة للتمور وغيرها، طبقا للشروط التى جرى الإعلان عنها قبل أيام من إنطلاق المهرجان.

المهرجان والسياحة في سيوة

وقال محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، إن جميع فنادق سيوة كاملة العدد خلال أسبوع المهرجان، في ظل نشاط سياحى كبير من خلال الرحلات للمصريين والأجانب لزيارة معالم سيوة السياحية، ومن بينها قلعة شالي، وجبل الموتى، ومعبد آمون، وقاعة تتويج الإسكندر الأكبر، ومتحف البيت السيوي، ومنطقة بئر واحد، ورحلات السفارى وجزيرة فطناس، وعين كليوباترا، ولفت إلى أن المهرجانات والمؤتمرات التي تستضيفها سيوة تساهم في تنشيط حركة السياحة في الواحة.