مشروعات «الإسكان» بالمنيا الجديدة.. افتتاح 2040 وحدة لمحدودي الدخل أبرزها

تولي الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اهتمام كبير بالمدن الجديدة، من خلال طرح عدد كبير من الوحدات السكنية، وقطع الأراضي، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بجانب تنفيذ عدد كبير من المشروعات فى كل القطاعات.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، مشروعات «الإسكان» بمدينة المنيا الجديدة، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز المدينة فى بيان لها.

مشروعات «الإسكان» بمدينة المنيا الجديدة

- افتتاح 2040 وحدة سكنية لمحدودي الدخل «إسكان اجتماعي» مرحلة ثانية بإجمالي 85 عمارة.

- افتتاح المرحلة الأولى من مشروع JANNA بعدد 22 عمارة تضم 528 وحدة سكنية بالمنطقة الترفيهية.

- افتتاح المرحلة الثانية من محطة تنقية المياه الدائمة بطاقة 50 ألف م3/ يوم.

- الانتهاء من تنفيذ 480 وحدة سكنية 20 عمارة لمحدودي الدخل «إسكان اجتماعي» بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، بمدينة المنيا الجديدة.

- الانتهاء من تنفيذ 816 وحدة سكنية، 34 عمارة ضمن محور الإسكان المتوسط نموذج سكن مصر، بمنطقة الـ140 فدان.

المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

- جار تنفيذ 144 وحدة سكنية جديدة، نموذج 75م2 ضمن وحدات المبادرة بمنطقة الـ1360 فدان.

- رفع كفاءة وزراعة المسطحات الخضراء بالطرق الرئيسية والميادين بالمدينة.

- تنفيذ أعمال الطرق مرحلة ثانية لـ85 عمارة بمنطقة 1360 فدان، والطريق المؤدية إليه من الطريق الصحراوي (المنيا- أسيوط).

- تخصيص 7 قطع أراضٍ استثمارية بإجمالى مساحة (113187م2) بما يعادل 27 فدانا تقريبا، بأنشطة خدمية استثمارية بمساحات مختلفة (تجارى إداري- بنك- جامعة- مركز طبي- فندق- مخازن)، لتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المستهدفة بالمدينة.

- الانتهاء من مدرسة تعليم أساسي سعة (42) فصلا بمنطقة النوادي و6 أسواق تجارية بمناطق مختلفة بالمدينة، كل سوق تجارية تتكون من 8 محال، وملعبي نجيلة صناعي بمنطقتي ابنى بيتك 140 فدان، و400 فدان.

- تنفيذ أعمال تنسيق الموقع لـ2040 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».