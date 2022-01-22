أسعار الفائدة في البنوك 2022.. اعرف نسبة كل شريحة من الشهري للسنوي

يبحث الكثير من المواطنين المهتمين بمتابعة أخبار الاقتصاد والبحث عن أسعار الفائدة في البنوك 2022، حتى يستطيع الراغبين في فتح حساب في البنك تحديد أي البنوك المناسبة له، وتختلف أسعار الفائدة بين الحسابات وبين البنك والآخر.

وحرصا من بوابة «الوطن» على الإجابة على تساؤلات متابعيها، تواصلت مع خدمة عملاء البنوك لرصد أسعار الفائدة في البنوك 2022 في هذا التقرير، والتي تتمثل في الآتي:

أسعار الفائدة في بنك مصر 2022

تختلف أسعار الفائدة على حسابات بنك مصر حسب الشرائح المختلفة التي تتمثل في الآتي:

حدد بنك مصر قيمة 1000 جنيها لتكون حد أدنى لفتح الحساب به، وتبدأ تلك الشريحة من قيمة 1500 جنيه وتصل حتى 5 آلاف جنيه، إذ تصل سعر الفائدة بها لقيمة 3% على العائد الشهري، وبالنسبة للعائد الربع سنوي تسجل الفائدة الخاصة به نسبة 3.25%، بينما تصل قيمة العائد النصف سنوي في تلك الشريحة إلى 3.375%، فيما تسجل دورية صرف العائد السنوي إلى 3.5%.

وجاءت الشريحة الثانية في بنك مصر لتبدأ من قيمة تتراوح بين 5 آلاف جنيه، وتصل حتى 50 ألف جنيه، وعن سعر العائد الربع السنوي فهو وصل إلى نسبة 3.25%، كما وصلت الفائدة للعائد الربع سنوي إلى 3.5%، كما سجلت الفائدة لنصف سنوي قيمة 3.625%، وبالنسبة للعائد السنوي وصلت إلى قيمة و3.75%.

وتبدأ الشريحة الثالثة في بنك مصر من مبلغ 50 ألف جنيها وتصل إلى قيمة 250 ألف جنيه، وجاء سعر الفائدة على العاد الشهري ليكون 3.75%، بينما يصل إلى قيمة 4% سنويًا لدورية صرف العائد ربع السنوي ويصل إلى نسبة 4.125% على العائد نصف السنوي، وبالنسبة للعائد السنوي فيصل إلى نسبة و4.25%.

أسعار الفائدة في البنك الأهلي المصري 2022

تختلف أسعار الفائدة في البنك الأهلي المصري، وجاءت الأسعار كالتالي:

1- أسعار الفائدة على حساب التوفير العادي

يتم تحديد أسعار الفائدة في حساب التوفير العادي بناء على الشرائح المختلفة، الأولى تبدأ من قيمة مالية 1500 جنيه حتى 5 آلاف جنيه ويصل سعر الفائدة بها لـ 3% سنويًا بالنسبة للعائد الشهري، و3.05% سنويًا بالنسبة للعائد ربع السنوي، وتصل إلى و3.10% سنويًا على العائد نصف السنوي، فيما تصل إلى قيمة و3.20% على العائد السنوي.

وبالنسبة للشريحة الثانية، فتبدأ من قيمة 5001 جنيها، وتصل حتى 100 ألف جنيه، وجاء سعر الفائدة في تلك الشريحة لـ4% على العائد الشهري، ويصل إلى نسبة 4.05% على العائد الربع سنوي، وبالنسبة للعائد النصف ثانوي فجاء بنسبة 4.10%، أما بالنسبة للعائد السنوي وصلت قيمته إلى و4.20%.

وعن أسعار الفائدة بالنسبة للشريحة الثالثة، تبدأ تلك الشريحة من 100 ألف جنيه وتصل حتى سعر نصف مليون جنيه، ويصل سعر العائد الشهري بها إلى 4.5%، وعن العائد الربع سنوي يصل إلى 4.6% سنويًا، بينما يصل إلى قيمة 4.65% العائد نصف السنوي، و4.75% على العائد السنوي.

2- أسعار الفائدة على حساب توفير المستقبل

حدد البنك الأهلي المصري قيمة 500 جنيها لفتح حساب توفير المستقبل، إذ يصل سعر الفائدة في حساب توفير المستقبل على العائد الشهري قيمة تصل إلى 4.75% على العائد الشهري، بينما على العائد الربع سنوي يصل إلى 4.80%، فيما يصل إلى قيمة 4.85% سنويا للعائد نصف السنوي، و5% سنويا للعائد السنوي.