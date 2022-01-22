مدير القصر العيني: خلل الغدة الدرقية وضعف القلب أشهر أعراض ما بعد كورونا

كشف الدكتورعمرو الحديدي مدير مستشفي القصر العينى الفرنساوي سبب إنشاء عيادة لعلاج متلازمة ما بعد كورونا، لافتًا إلى اكتشاف معاناة العديد من المتعافين من كورونا من أعراض عديدة خلال مرحلة ما بعد التعافي، مشيرًَا أنها العيادة تحتوى على عدد من الأطباء والأستاذة الاستشاريين فى تخصصات المختلفة.

أعراض ما بعد كورونا

وأضاف «الحديدي» عبر مداخلة هاتفية فى برنامج «صباح الخير يا مصر» الذي يقدمه محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، ويُذاع على «القناة الأولي المصرية» أن الأمراض التي قد تحدث فى متلازمة ما بعد كورونا منها مشاكل في عضلة القلب، وآلم فى الصدر، موضحًا أن عيادة متلازمة ما بعد كورونا تشمل أكثر من تخصص كالكبد، والباطنة لفحص الغدة الدراقية.

خلل في الغدة الدرقية

وأشار مدير مستشفي القصر العينى الفرنساوي، أن أكثر عرض شائع فى متلازمة ما بعد كورونا هو خلل فى الغدة الدراقية وضربات القلب السريعة موضحًا أن هذا يختلف من شخص لآخر حسب حالته الصحية وحسب كمية الفيروس الذى كان عنده.

وقال«الحديدي» إنه فى بداية الإصابة بفيروس كورونا المستجد تمنح المستشفي للمريض أجسام مضادة وينتظر ساعة ويذهب للمنزل لاستكمال العلاج، لكن هذا بشروط ومنها أن نسبة الأكسجين تكون في معدلها الطبيعى.