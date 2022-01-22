أوميكرون يغزو أوروبا.. وارتفاع إصابات كورونا في أمريكا إلى 68.6 مليون

بات «أوميكرون» المتحور من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، الآن السائد في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، وقال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض، في تقرير أسبوعي، إن المتحور أصبح الآن مهيمنا في غالبية دول الاتحاد والمنطقة الاقتصادية الأوروبية مع انتشار بنسبة 78% في المتوسط.

وأشار المركز الأوروبي، إلى أن نمط انتقال المتحور «أوميكرون»، في الاتحاد والمنطقة الاقتصادية الأوروبية تغير من مجتمعي إلى سائد.

وارتفعت إصابات كورونا حول العالم منذ ظهوره قبل عامين، إلى 346572495 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 5602621 حالة، بينما ارتفع مجموع حالات الشفاء من الفيروس إلى 276522872 حالة.

وفي الولايات المتحدة، سجلت البلاد، أمس الجمعة، 768190 إصابة ‏جديدة بـ«كورونا» و2542 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي ‏‏‏الإصابات إلى 68671563 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 856288 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

كانت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، قالت في وقت سابق، إن الجرعات المعززة من لقاح «فايزر» و«موديرنا» لا تمنع فقط عدوى «أوميكرون»، لكنها تمنع المصابين من دخولهم المستشفى، وفقا لما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» الامريكية.

وفي بريطانيا، سجلت وزارة الصحة، امس الجمعة، 95787 حالة إصابة جديدة بـ «كورونا» و288 حالة وفاة، وقالت الوزارة، في بيان، إن إجمالي الإصابات، ارتفع إلى 15709059 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 153490 حالة وفاة.

سلطنة عمان تقرر عدم إقامة صلاة الجمعة

عربيا، فرضت السلطات العمانية، إجراءات جديدة لاحتواء «كورونا»، وقررت اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع الفيروس، عدم إقامة صلاة الجمعة، واستمرار إقامة الصلوات الـ5 في المساجد والجوامع، على أن لا يتجاوز عدد المصلين نسبة 50% من السعة الاستيعابية.

وأوصت اللجنة العليا، في بيان، بتأجيل إقامة جميع المؤتمرات والمعارض، والأنشطة ذات الطابع الجماهيري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي الجزائر، قال رئيس جمعية علم المناعة، البروفيسور جنوحات كمال، إن نسبة انتشار «أوميكرون» حاليا بلغت نحو 70% بالنظر إلى المعطيات الواقعية والمؤشرات الوبائية، متوقعا زوال سلالة «دلتا» الهندية خلال 10 أيام تقريبا.

وأضاف كمال، أن عدد الإصابات الحقيقية بـ«كورونا» يناهز 20 ألف حالة يوميا، وهي أرقام بعيدة كثيرا عن الحصيلة الرسمية المعلنة، متوقعا بلوغ ذروة الموجة الرابعة خلال أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير.