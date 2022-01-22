من هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا أكثر من مرة؟.. «الصحة» توضح

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن إصابة الأشخاص بـ«كوفيد - 19» أكثر من مرة أمر وارد.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الإصابة بفيروس كورونا يعود إلى طبيعة الجهاز المناعى للجسم وضعفه أمام المتحورات الجديدة التي تظهر من وقت إلى آخر، وعدم قدرة الجهاز المناعي على التعرف عليه وأعراضه.

وأضاف: «الأشخاص غير الحاصلين على لقاح كورونا والجرعة التنشيطية هم أكثر الفئات عرضة للإصابة بفيروس كورونا مرتين أو أكثر، لكن الاستجابة المناعية للإصابة الثانية بالفيروس تكون جيدة»، مشددا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية في العموم وارتداء الكمامات.

معظم نزلات البرد إصابات بفيروس كورونا

ونوه الدكتور حسام عبدالغفار، بأن ليس جميع الكمامات صالحة للاستخدام، فليس كل غطاء للوجه هو كمامة تصلح للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس، والبعد عن الزحام وعدم التكدس هو أمر في غاية الأهمية للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن معظم المصابين بنزلات البرد ليس فقط على مستوى مصر، ولكن العالم كله، مصابون بمتحور أوميكرون، والتعامل مع نزلة البرد خلال هذه الفترة على أنها متحور أوميكرون هو خيار أفضل، والعزل أمر جيد لحين التأكد من الاستجابة للعلاجات.

أهمية التطعيم بلقاح كورونا والتطعيم بها

وفي سياق متصل، جددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل للحصول على لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن جميع اللقاحات وقالت جميه اللقاحات فعالة وآمنة.

وأكدت الوزارة، استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس والحفاظ على المشهد الوبائي.