2 مليار و 49 مليون دولار صادرات الملابس الجاهزة في 2021 بزيادة 41%

أعلنت السيدة ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 41% لتسجل 2 مليار و 49 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل مليار و 457 مليون دولار في عام 2020 وتعتبر هذه الأرقام هي الأعلى لقطاع صادرات الملابس وتعد زيادة تاريخية لم يسبق أن تم تحقيقها في أي وقت سبق.

اجتذاب 23 مصنع جديد فى عام 2021

وتم اجتذاب 23 مصنع جديد فى عام 2021 ، وفقا لبيان صحفي أصدرته ماري لويس، اليوم، ونجح المجلس فى إعادة جذب 11 مصنعا يتبع قطاع الملابس الجاهزة من المصانع الصغيرة والمتوسطة، في ظل سياسة واضحة من المجلس تهدف إلي تهيئة الظروف المحيطة بعملية التصدير.

التوسع في الخدمات المقدمة من المجلس

وأعد المجلس المجلس التصديري للملابس الجاهزة من المبادرات لتطوير أدوات التسويق الإلكترونى لمصدرى المجلس من خلال تحديث او إنشاء مواقع إلكترونية وتصوير منتجات الملابس الجاهزة وتصميم كتالوج إلكترونى إلى جانب إعداد فيديو ترويجي عن اهم المزايا التنافسية التي تتمتع بها صناعة الملابس الجاهزة المصرية لإستخدامه فى كافة الانشطة الترويجية التي يشارك بها المجلس.

المجلس شارك فى 4 معارض دولية ومحلية

من ناحية أخرى شارك المجلس فى 4 معارض دولية ومحلية ووفر 33 فرصة تصديرية وترتيب 22 لقاء ثنائيا بين مصدرى المجلس ومشتريين من مختلف الأسواق العالمية لديهم الرغبة فى استيراد الملابس الجاهزة من مصر.

وشارك فى تنظيم 32 ورشة عمل وبرنامج تدريبى لتعزيز القدرات التصديرية والكفاءة الإنتاجية لمصدرى المجلس، إضافة إلى تمثيل القطاع لدى الجهات الحكومية، وإعداد عدد من الدراسات السوقية من أجل زيادة التواجد المصري في كافة الأسواق. وعلى صعيد آخر قام المجلس بتجديد بروتوكول التعاون مع اتحاد الصناعات النسيجية الفرنسى UIT لتعزيز وتنمية التجارة البينية والتعاون الصناعى بين مصر وفرنسا فى مجال صناعة الملابس الجاهزة.

استقطاب صغار مصممى الأزياء

وأشارت مارى إلي أن المجلس التصديري نجح فى استقطاب صغار مصممى الأزياء لخلق جيل جديد من المصدرين، والتوسع في إدخال مصانع جديدة ومصممين أزياء من أجل خلق طفرة في الصادرات المصرية لقطاع الملابس.

واختتمت بأن عام 2022 سيشهد عدد من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات التي تهدف إلي تنمية الصادرات المصرية والعمل على تسهيل عملية التصدير وحل أية مشكلات قد تعوق المصنعين والمصدرين بقطاع الملابس الجاهزة.