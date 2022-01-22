نوال الزغبي تكشف مواصفات فتى أحلامها وخسارتها لـ17 مليون دولار

تصدرت الفنانة نوال الزغبي محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها مساء أمس كضيفة على أحدى حلقات برنامج حبر سري والذي يتم إذاعته عبر شاشة أحدى القنوات الفضائية بسبب التصريحات التي أدلت بها.

مواصفات فتي أحلام نوال الزغبي

وكان من أبرز هذه التصريحات التي كشف عنها الفنانة نوال الزغبي، في البرنامج، أن أهم مواصفات فتى أحلامها أن يكون رجل حنون وتستطيع أن تعتمد عليه في أمور حياتها متابعة: «يحسسني أن فيه سند في الحياة ونكون مبسوطين ونضحك ونسافر ونلعب».

وقالت الزغبي، إنها لا تحب أشباه الرجال وهم كثير، ومنهم الذين يمدحون في أنفسهم دائما، متابعة أن الرجل الذي يعزم الفتاة على عشاء ويتباهى بأنه كريم هذا يكون مجرد فخ وينضم إليه أيضًا الرجل الذي يفتح للسيدة باب السيارة فهذا أيضا فخ وليس رجل شيك.

نوال الزغبي توجه رسالة للفتيات

وتحدثت نوال الزغبي، خلال الحلقة، عن تجربة زواجها، موجهه نصائح للفتيات من واقع تجربتها، مطالبة الفتيات بالثقة في أنفسهم أكثر من الوثوق في أي شخص آخر مؤكدة: «اللي يفرط في كرامته ميتزعلش عليه وكل حد ليه ظروفه بس في النهاية لو هموت من الجوع كرامتي أهم شيء».

وكشفت الزغبي، حقيقة شائعة زواجها بالفنان وائل كفوري والتسبب في انفصاله عن زوجته، مضيفة بأنها أول مرة تسمع مثل هذه الشائعة وأنه مجرد صديق لها ولم يصل الموضوع إلى هذه الدرجة.

وأشارت نوال الزغبي، إلى تعرضها لخسارة مبلغ 17 مليون دولار من حسابها البنكي وأنها تعرضت حينها لأزمة كبيرة ولكن تمكنت من تخطيها.