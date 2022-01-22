رئيس «صحة النواب»: من الوارد خفض سن تطعيم الأطفال بلقاح كورونا في مصر

أكّد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنَّه من الوارد تخفيض سن تطعيم الأطفال بلقاح كورونا ليبدأ من سن 5 سنوات، شريطة استيراد اللقاحات المخصصة للأطفال من شركة فايزر، لافتا إلى جرعة اللقاح التى يتناولها الطفل أقل من الجرعة التى يحصل عليها الشخص الطبيعي .

الأطفال أكثر فئة معرضة إلى الإصابة بالفيروس ونقله للمحيطين

وقال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» تعليقًا على خفض منظمة الصحة العالمية، العمر المحدد لتطعيم الأطفال ليكونوا مؤهلين لتلقي لقاح فايزر لفيروس كورونا من سن 12 إلى 5 سنوات، إنَّ الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بالفعل تخفيض سن تطعيم الأطفال بلقاحات كورونا، بهدف تقليل نسب الإصابة بمتحور كورونا أوميكرون، لاسيما أن الأطفال هم أكثر فئة معرضة إلى الإصابة بالفيروس ونقله للمحيطين بالأسرة.

وأوضح أنَّ تخفيض عمر تلقى اللقاح للأطفال فى مصر لمواجهة متحورات فيروس كورونا ومن بينها متحور أوميكرون، يتطلب استيراد الجرعات المخصصة من اللقاح من شركة فايزر.

تخفيض عمر تلقي اللقاح للأطفال يتطلب استيراد جرعات فايزر

وأشار حاتم، إلى أنَّ مصر تواجه زيادة في نسب الإصابات بمتحور أوميكرون، ويرجع ذلك إلى عدد من الأسباب أهمها سرعة انتشار هذا المتحور، وكذلك عدم حصول بعض المواطنين على الجرعتين المخصصتين لـ لقاح فيروس كورونا، فضلا عن تخلي كثير من المواطنين عن الإجراءات الاحترازية وهو ما استدعى اتخاذ الدولة عددا من التدابير لمواجهة هذا الانتشار، أبرزها تخفيف كثافة العمالة داخل قطاعات الدولة لتتم بالتناوب.

وشدد على ضرورة تطعيم جميع المواطنين الذين حصلوا جرعتى لقاح كورونا بالجرعة التعزيزية، مشيرا إلى أهميتها في ظل المتحورات التي يشهدها فيروس كورونا، مطالبًا بضرورة تخفيض التزاحم والحرص على التباعد الاجتماعي بين المواطنين والالتزام بالكمامة الطبية لمواجهة متحور أوميكرون.