أستاذ بـ«قصر العيني»: لقاح كورونا ضرورة للسيدات بعد 3 أشهر من الحمل

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، وأستاذ مساعد النساء والتوليد بقصر العيني، إنّ الحوامل من الفئات المعرضة لمضاعفات كورونا، موضحًا أنّ مناعة الحوامل تضعف لأنها إذا لم تتعرض لهذا الضعف تكون معرضة للإجهاض، وبالتالي فإنها تكون معرضة بشكل أكبر للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي.

وأضاف «حسن»، في مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «الحوامل يمكنهن الحصول على اللقاحات، لكن بعد أول 3 أشهر من الحمل، حيث يجب عليهن عدم الحصول على أي لقاح قبل مرور هذه المدة وبعد الرجوع للطبيب».

لقاح فايزر

وتابع مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أنّ التطعيم مهم للحوامل بعد 3 أشهر من الحمل، ويمكنهن الحصول على أي لقاح، ويعتبر لقاح «فايزر»، أكثر لقاحات كورونا التي تم اختبارها على الحوامل، وفي انجلترا تحصل الحوامل على لقاح أسترازينيكا.

وقاية الحوامل من الإصابة بكورونا

ونصح الحوامل، بتقليل الخروج من المنزل والحفاظ على مستويات جيدة من التهوية والتغذية وتناول الأكل الغني بفيتامين سي والمشروبات الغنية بفيتامين سي وأن يبتعدن عن التوتر النفسي والعصبي والتدخين سواء كان إيجابيا أو سلبيا، مردفًا أن المرضعات يمكنهن الحصول على اللقاحات وهو ما سيحمي الأطفال، كما ينصح من يخططن للحمل بالحصول على التطعيم أكثر لزيادة مناعتهن.