اكتشاف تزوير سيدة لقسيمة طلاق لتتزوج من آخر في الدقهلية.. تزوجت 6 مرات

تعددت مرات زواج «ابتسام» من محافظة الدقهلية، من الرجال إلى 6 مرات، كل مرة كانت تنتهي بالطلاق، حتى تزوجت رجل رفض أن يطلقها، وكانت هذه المرة الثالثة لها في الزواج، بل أنه رفع قضية طاعة لها، فاكتشف وجود قسيمة طلاق تقدمها تلك السيدة ليكتشف أنها زورت قسيمة طلاق حتى تتزوج من 3 رجال بعده، معتمدة على قسيمة طلاقها المزورة منه.

وقررت النيابة العامة إحالتها لمحكمة جنايات المنصورة لاتهامها بتزوير قسمية الطلاق في القضية رقم 13928 لسنة 2021 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 3911 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

تزوير قسيمة زواج عند المأذون

وأحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية المتهمة «ابتسام إ. ع.»، 58 سنة ربة منزل، مقيمة بإحدى قري السنبلاوين، لأنها بتاريخ سابق على 7/11/2019 بدائرة مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية، وهي ليست من أرباب الوظائف العمومية اشتركت بطريق الاتفاق مع آخر مجهول والمساعدة مع موظف عام حسن النية هو «أحمد ح. أ» «متوفي» - مأذون شرعي تابع لمحكمة الجمالية بالقاهرة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو وثيقة إشهاد الطلاق مؤرخة في 26/8/1996 بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

واتفقت مع المجهول ومثلا أمام المأذون منتحلا المجهول صفة زوج المتهمة المجني عليه «سامي م. ع.»، وقدم ما يفيد أنه الزوج - بطاقة الرقم القومي للمجني عليه - وأقر بطلاقه من المتهمة وأثبت المأذون ذلك الطلاق بذلك المحرر محل التزوير على خلاف الحقيقة وذيله المجهول بتوقيعه والمنسوب زورا للمجني عليه، فتمكنت المتهمة بذلك من استخراج وثيقة طلاقها من المجني عليه على خلاف الحقيقة.

زواج السيدة بقسيمة زواج مزورة

واستعملت المتهمة قسيمة الطلاق المزورة في الزواج من «عبد المنعم ف. ق» ومثلت أمام المأذون الشرعي وقدمت المحرر المزور على أنه صحيح، فتمكنت من استخراج قسيمة زواج، وتم طلاقها منه فتزوجت من خامس الذي طلقها لتتزوج الرجل السادس.

الزوج الثالث يتهم زوجته بتزوير قسيمة طلاق

وجاء في التحقيقات التي أجريت بمعرفة المستشار محمود دراز، وكيل النيابة الكلية، أن المجني عليه «سامي م. ع.» 59 سنة ومقيم في القاهرة، بأنه إبان توجهه إلى هيئة المعاشات والتأمينات لإنهاء إجراءات وفاة نجله في غضون عام 2015 تبين آنذاك بأن المتهمة قدمت إعلام وراثة مثبت به وفاته فأقام قبلها دعوى تزوير وصدر بها حكم لصالحه ثم توجه لاستخراج قيد طلاق له من المتهمة لسبق إخبارها له بتطليقها له عن طريق المحكمة فتبين آنذاك بأنها لم تطلق على نحو ما أخبرته به وإنما عن طريق مأذون شرعي فاطلع على إشهاد الطلاق الخاص بهما فتبين له تزوير توقيعه عليه فدفع بتزويره إبان نظر الدعوى برقم 1116 لسنة 2019 أسرة السنبلاوين وأردف باتهامه للمتهمة بتزويرها إشهاد الطلاق وتزييله بتوقيع نسبته زورا إليه.

المتهمة تزوجت 6 مرات في 40 سنة

وباستعلام النيابة العامة من مصلحة الأحوال المدنية أن المتهمة «ابتسام إ. ع.» من مواليد عام 1963 قد تزوجت 6 مرات في غضون 40 عاما وهم: «رضا ع.» تزوجها في 1/1/1982 وتم طلاقها بعد أقل من عامين، ثم تزوجت «محمد م.» في 13/12/1984 واستمر الزواج حتى نهاية 1991 وتزوجت الثالث وهو «سام م. ع.» في 13/2/1993 وتم طلاقها في 26/8/1996 وتزوجت «عبد المنعم ف. ح.» في 4/11/1996 وتم طلاقها في مايو 2006 لتتزوج بعده «محمود ك.» في 2/8/2006 وتم طلاقها في نوفمبر 2011 وأخيرا تزوجت «أحمد م.» في 6/2/2021.