إحالة سيدة قتلت طفلتها الرضعية وألقتها خلف المقابر بالشرقية للجنايات

قررت النيابة العامة، بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالة السيدة المتهمة بقتل طفلتها الرضيعة، وإلقائها في القمامة بديرب نجم، إلى محكمة الجنايات.

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مركز شرطة ديرب نجم، بعثور أحد نبّاشي القمامة على جثة طفلة رضيعة حديثة الولادة، ومربوط حول عنقها قطعة «شاش».

وجرى التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى ديرب نجم، وحُرر محضرا بالواقعة، وفي وقت لاحق حددت الأجهزة الأمنية هوية الأم، وتبين أنها تدعى مروة، 30 عاما، كما تبين أنها متعددة العلاقات مع الرجال بطريقة غير شرعية، وجرى ضبطها.

واعترفت المتهمة بارتكاب جريمتها، مبررة فعلتها، قائلة: «موّتها عشان أريّحها من الدنيا»، موضحة خلال تحقيقات النيابة معها، أنها أنجبت الطفلة من علاقة غير شرعية، وبعد ولادتها قررت التخلص منها، فأحضرت قطعة شاش وخنقتها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، متابعة: «مكنتش عارفة أتخلص من الجثة فين، فقررت إلقاءها في القمامة».

وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة الطفلة الرضيعة لبيان سبب وفاتها، كما قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق، وصدر قرارا بتجديد حبسها، ثم أحيلت للجنايات.

يشار إلى أن محافظة الشرقية شهدت العديد من حالات العثور على الرضع بالشوارع، خلال الفترة الماضية، واستقبلت أقسام الشرطة الأطفال، وتبين من التحريات إلقائهم بشكل متعمد، وأنهم نتاج علاقة غير شرعية.