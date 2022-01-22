شعبة الأدوية: بروتوكولات كورونا متوفرة.. وزيادة مبيعات علاج البرد 40%

رصدت شركات الأدوية بالغرف التجارية منذ بداية العام الجاري زيادة بنسبة 40% في مبيعات أدوية البرد، ولا سيما مع تزايد أعداد الإصابة بمتحور «أوميكرون» الذي تتشابه أعراضة بأعراض البرد العادية.

مصر مستعدة لمواجهه الموجة الخامسة من فيروس كورونا

وقالت شركات الأدوية، إن هناك وفرة في المعروض من الأدوية، مؤكدين على استعداد مصر لمواجهه الموجة الخامسة من الفيروس، مشيرًا إلى أن سوق الدواء لم يشهد أي نقص لأي دواء في الصيدليات.

وتابعت شركات الأدوية، أن هناك تفتيش صيدلي على جميع الصيدليات للتأكد من استلام كميات الأدوية واتباع إرشادات بيعها، مضيفين أن القيادة السياسية وفرت كافة تطعيمات كورونا والبدائل الخاصة ببروتوكولات العلاج لأكتر من 64 مليون مصري في ظل الأزمة العالمية بسبب قلة التطعيمات في العديد من دول العالم، وذلك بحسب الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية.

إلغاء بعض الأعباء الضريبية

قال «عوف» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مصر استعدت للموجة الخامسة لكورونا من خلال إزالة بعض العقبات التي تواجه استيراد المادة الخام والتسهيلات البنكية، بالإضافة لإلغاء بعض الأعباء الضريبية على الشركات المستوردة للقدرة على المنافسة والاستمرارية في ظل التسعيرة الجبرية للدواء مع توفير بدائل الأدوية التي تراجع أنتاجها عالميا.

وأضاف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، أن منظومة عمل شركات الأدوية المحلية والعالمية العاملة في مصر الآن لا يوجد بها أو أي شكاوى من نقص المادة الخام لعدم استيرادها أو نقلها، وبالتالي سوف يستمر الاستقرار في سوق الدواء في المرحلة المقبلة من ناحية المخزون الاستراتيجي للبلد حتى نهاية العام.

وأكد رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، على تيسرات في استيراد مواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالدواء وسرعة صدور الموافقات الاستيرادية حيث تسير الأمور بانتظام ودون تأخير.

ضخ مزيد من أدوية المناعة

وكشف رئيس الشعبة العامة للأدوية، عن ضخ كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بزيادة المناعة في جميع الصيدليات في مصر، مشيرًا إلى أن مبيعات شركات الأدوية شهدت أنتعاشه وطلب على عدد كبير من أدوية البرد من جانب الصيدليات والمواطنين بنسبة 40%.

وأوضح عوف، أن الأدوية المعمول بها في بروتوكول علاج كورونا وبدائلها متوافرة في الأسواق، ولا يوجد نقص في أي نوع من الأدوية وكافة البدائل متاحة.

شعبة الأدوية تحذر من استخدام الأدوية بدون استشارة الطبيب

وحذر رئيس الشعبة العامة لشركات الأدوية بالغرف التجارية، من تداول أدوية البرد بدون استشارة الطبيب والصيدلي، كما حذر أيضًا من استخدام ما يسمى شعبيا «حقنة البرد»، أو ما يطلق عليها الخلطة السحرية لعلاج نزلات البرد، والتي تكون خليطا من «الكورتيزون المضاد الحيوي، ومسكن الألم».

وتابع «عوف»، أن علاج نزلات البرد يعتمد على بعض الأدوية التي تساعد على تخفيف شدة الأعراض، وذلك بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي المختص، ولابد من الخضوع للفحص الطبي قبل تناول مثل هذه الجرعات من الحقن، ولفت إلى أن الأعراض الأبرز لـ«أوميكرون» تتمثل في رشح الأنف والصداع والتعب والعطس والتهاب الحلق.