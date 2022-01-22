أعراض الإصابة بمتحوري أوميكرون ودلتا والإنفلونزا العادية.. اعرف الفرق

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، إن هناك اختلافات في أعراض الإصابة بمتحوري أوميكرون ودلتا والإنفلونزا العادية، والتي تختلف حدتها وفقا للجهاز المناعي للمصاب، لافتا إلى أن العامل الفاصل بين أوميكرون ونزلات البرد هو استمرار الأعراض لأكثر من ثلاثة أيام بنفس الحدة، ووقتها يجب إجراء مسحة للتأكد من عدم وجود الإصابة بـ«كوفيد-19».

أعراض أوميكرون السائدة

وأضاف «الحداد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أعراض أوميكرون تتشابه كثيرا مع أعراض نزلات البرد، لكن يمكن تمييزها من خلال استمرارها ووجود صعوبة بالجهاز التنفسي.

وأشار إلى أن أبرز الأعراض الشائعة للإصابة بأوميكرون تتمثل في الصداع والرشح، والشعور بالإجهاد والعطس، واحتقان وجفاف الحلق، والسعال والرعشة، وارتفاع درجة الحرارة.

أعراض متحور دلتا

وتابع «الحداد»، أن «دلتا» هو أحد المتحورات التي طرأت على فيروس كورونا، وشكل أغلبية الإصابات التي سُجلت في العالم قبل ظهور متحور أوميكرون.

وذكر أن أبرز أعراض الإصابة بـ«دلتا» تتمثل في الارتفاع البسيط في درجة الحرارة، ووجود آلام شديدة في المعدة، وكحة جافة، والتهاب بسيط بالحلق، إضافة إلى وجود بعض الأعراض الأخرى التي تم رصدها على متحور أوميكرون.

أعراض نزلات البرد

وأوضح استشاري المناعة والحساسية، أن أعراض نزلات البرد تتشابه كثيرا مع فيروس كورونا ومتحور أوميكرون خلال الأيام الحالية، وتتمثل في العطس، وحمى خفيفة، وشعور عام بالاعتلال، والسعال، والاحتقان،ز

وأشار إلى أن ما يميز هذه الأعراض عدم حدتها بعد يوم أو يومين، إذ تقل تدريجيا بين المصابين عكس أعراض أوميكرون ودلتا التي تزيد حدتها بعد عدة أيام.

أدوية لعلاج أوميكرون ودلتا ونزلات لبرد

وأكد «الحداد»، أن المصابين بأعراض أوميكرون ودلتا يجب أن يخضعوا للعلاج ببروتوكول علاج كورونا، أما الأشخاص المصابين بأعراض نزلات البرد فيخضعون للعلاج بأدوية البرد الغنية بفيتامين «سي»، ويمكن للمصابين بأعراض أوميكرون من ذوي الحالات البسيطة استخدام أدوية البرد للعلاج.