5 أدوية جينية جديدة لعلاج أورام الثدي والرئة والمبيض

انطلق المؤتمر الدولى الرابع عشر لأورام الثدى والنساء والعلاج المناعى تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وتم الإعلان عن استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص التصويري والباثولوجي لأورام الثدي والنساء، واستخدام عينة الحمض النووي السائلة لتشخيص ومتابعة اورام الرئة، بالإضافة الى إطلاق 5 أدوية جديدة جينية وموجهة لعلاج أورام الثدى والرئة والمبيض، ومشاركة مركز أبحاث كلية الطب جامعة عين شمس في الأبحاث المتقدمة لتفعيل لقاحات بعض أنواع السرطان، وتوطين الحلول الجينية والمعلوماتية لمرضى الأورام في مصر.

طرح أجيال جديدة من العلاجات الموجهة والهرمونية والمناعية

أيضا شهد المؤتمر الإعلان عن طرح أجيال جديدة من العلاجات الموجهة والهرمونية والمناعية تساعد في زيادة معدلات الشفاء وتقليل الحاجة إلى العلاج الكيميائي في أورام الثدي والمبيض والرحم والرئة، وإطلاق خطوط استرشادية من مصر للوقاية والتطعيم ضد سرطان عنق الرحم بالتعاون مع الجمعية الأوروبية للأورام النسائية، واعتماد مراكز علاج الأورام النسائية من الجمعية الأوروبية للأورام، وذلك بمشاركة دولية كبيرة بلغت 15 جمعية عالمية متخصصة في علاج وتشخيص الأورام، ومن بينها الجمعية الامريكية للأورام ASCO.

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وقال الدكتور هشام الغزالي أستاذ علاج الأورام ورئيس الجمعية الدولية للأورام، إن المؤتمر هذا العام يقدم أكثر من 300 ورقة علمية وبحثية و15 محورا، منهم: العلاج المناعى للأورام، والباثولوجي، والأشعة، والجراحة، والتحاليل، والفحوص الجينية، وأبحاث السرطان.

وأضاف «الغزالي»، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه لأول مرة تمنح شهادة معتمدة للحاضرين في أورام المبيض المتقدم معتمدة من الجمعية الأوروبية للأورام النسائية خارج نطاق أوروبا، وبرنامج معتمد لتحليل عينة الحمض النووي السائلة تشخيص ومتابعة الأورام معتمدة من الجمعية الدولية لتحليل الحمض النووي السائل، كما تم اعتماد البرنامج العلمي للمؤتمرين لكل منهما من الجمعية الأمريكية للتعليم الطبي، كما يتضمن المؤتمر عدة ورش عمل مهارية لأخذ العينات باستخدام الأشعة لأورام الثدي، ومناظير الشعب الهوائية وتحليل الباثولوجي وورش عمل للعلاج الإشعاعي الداخلي باعتماد الجمعية الأوروبية للعلاج الإشعاعي للأورام.

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إطلاق علاجات جديدة للحمض لأورام الثدي

ذكر رئيس الجمعية الدولية للأورام أنه سيتم إطلاق 5 أدوية جديدة لأورام الثدي والرئة والمبيض، منها إطلاق عقار جديد لعلاج الجين BRCA الموجود في أنواع سرطانات الثدي المختلفة، خاصة أورام الثدي ثلاثية السلبية والتي كانت من الأمراض صعبة العلاج، ويقوم بتنشيط البارب البروتين المسئول عن علاج الحمض النووي لدى السيدات المصابات بالمرض، وأدت الدراسات إلى تفوقه على عدة أنواع من العلاجات الكيميائية في أورام الثدي المتقدم وتضاعفت نسب الشفاء بالمقارنة بالعلاج الكيميائى.

وأكد أنه سيتم إطلاق علاجات أخرى للحمض النووي البارب، ويمكن استخدامه في أورام المبيض بعد الاستجابة المبدئية للعقارات الكيميائية البلاتينوم وأورام المبيض المتقدمة في الخط الثانى، وتم استخدامه في أورام الثدي في المرضى الذي يكون لديهم طفرة للجين براكا، بالإضافة إلى إطلاق عقار جديد في علاج سرطان الرئة ومعرفة التحورات الجينية الجديدة، ومنها الطفرة الجينية alk والموجودة في مرض سرطان الرئة بنسبة 7%، كما ظهر علاج جديد يعالج هذا النوع من أنواع أورام الرئة خاصة أورام الرئة المنتشرة للمخ، وأدى لتحسن شديد واستجابة في هذا النوع من الأورام، وأظهر أن 76% من المرض أدى إلى استجابة كاملة على الرغم من وجود هذا الانتشار في المخ وكان متوسط الاستجابة خلال شهر من بداية العلاج، وكانت الاستجابة في علاج ثانويات المخ 82%.